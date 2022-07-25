Здание рухнуло на людей: рф устроила мощный обстрел под Харьковом (фото последствий)

Люди пытались спрятаться от российских ракет, но оказались под разрушенным зданием

Российские оккупанты ночью обстреляли Чугуев Харьковской области — целями врага стали лицей и Дом культуры. Разрушения существенные, пострадали также жилые дома.

По информации главы ОВА Олега Синегубова, в одном из помещений были люди — из-под завалов достали троих человек без повреждений. По данным областной прокуратуры есть пострадавшая — женщина 46 лет.

Также под завалами находятся трое людей, сообщают в ведомстве. Глава Следственного управления области Сергей Болвинов уточнил, что под завалами Дома культуры находятся две женщины и мужчина. Они не откликаются. Также количество раненых увеличилось до двух.

Последствия обстрела Чугуева

Дом культуры разрушен

На месте работают следователи и спасатели

Разрушения в Чугуеве

Предварительно известно, что обстреливали Чугуев из зенитно-ракетных комплексов С-300, часть удалось сбить. Часть — попала в землю. Разбор завалов на месте обстрелов продолжается.

Часть ракеты

Часть снаряда

Люди прятались в подвале Дома Культуры от обстрелов оккупантов. От Харькова до Чугуева менее 40 км, город под постоянной атакой россиян.

Чугуев находится неподалеку от оккупированной территории

Ранее "Телеграф" сообщал, что россияне постоянно обстреливают территорию Украины из разных видов вооружения — от РСЗО до ракет "Калибр". Они в частности находятся на борту двух кораблей в Черном море.