россия ракетами разбомбила Чугуев, есть погибшие: фото разрушений

Оккупанты атаковали жилой дом и школу

Массированная ракетная атака по Украине продолжается — кроме Одессы утром подвергся обстрелу Чугуев в Харьковской области. Атаковали 16 июля в 03:20 и частично разрушили двухэтажный дом.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что из-под завалов достали тела мужчины и женщины. По уточненным данным главы областной администрации Олега Синегубова по состоянию на 9 утра количество погибших увеличилось до трех. Двое мужчин 60 и 68 лет, а также женщина 70 лет стали жертвами российского агрессора. Еще троих медики госпитализировали. Поиски выживших и разбор остатков здания продолжается.

Обстрел произошел до рассвета

Также сообщается, что после обстрела был пожар — дом горел на площади в 40 квадратных метров. Глава Чугуева Галина Минаева сообщила, что после обстрела россиянами разрушены несколько жилых зданий, школа и магазин стройматериалов. Пропавшими считается трое людей.

Жилой дом серьезно разрушен

Спасатели разбирают завалы

Накануне утром в Чугуевском районе в Новопокровке также разрушили жилой дом, тогда пострадали три человека из которых достали из-под завалов одного. Обстреливали Чугуевский, Изюмский, Дергачевский районы.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что по Днепру ударили современными ракетами Х-101, сообщается, что они попали в промышленное предприятие.