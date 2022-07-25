Укр

Сгорели целые дома: россияне среди ночи вновь обстреляли Украину (фото и видео последствий)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Обстрел начался за несколько часов до рассвета Новость обновлена 25 июля 2022, 07:00
Обстрел начался за несколько часов до рассвета

Оккупанты снова открыли огонь ракетами по спящим украинцам

Ночью на 25 июля оккупанты накрыли огнем Николаев и Харьков — сообщается о пожарах и разрушениях. Официальной информации пока нет — в соцсетях жители сообщают о десятках взрывов.

Так, в Николаеве обстрел велся кассетными боеприпасами, пишут местные жители. Громкие взрывы раздались около 2:45. Затем поступили сообщения о пуске ракет из-под Херсона.

Сообщается о пожаре после обстрела в селе Харчатовка (Мешково-Погорелово) под Николаевом. Расстояние от города — около 10 км.

В Харькове атака россиян с воздуха началась после трех утра. Местные паблики сообщают о до 20 звуках взрывов, большая часть из них припала на Чугуев в Харьковской области. В сети уже публикуют первые фото последствий "прилетов". Сообщается, что более дюжины ракет были выпущены со стороны Белгорода. Информация по количеству уточняется, но разрушения в Чугуеве они оставили немалые.

Чугуев обстрел 25 июля
Обстрел Чугуева
Обстрел Чугуева фото
Начался пожар
Чугуев обстреляли из Белгорода
Разрушения масштабные

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно картам боевых действий, россия стала реже устраивать ковровые артиллерийские обстрелы на фронте из-за использования украинскими военными HIMARS. Но это не останавливает их от постоянных обстрелов Николаева и Харькова, в которые "прилетает" не только на окраины города, но и в центр.

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#Николаев #Харьков #Чугуев