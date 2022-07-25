Сгорели целые дома: россияне среди ночи вновь обстреляли Украину (фото и видео последствий)

Оккупанты снова открыли огонь ракетами по спящим украинцам

Ночью на 25 июля оккупанты накрыли огнем Николаев и Харьков — сообщается о пожарах и разрушениях. Официальной информации пока нет — в соцсетях жители сообщают о десятках взрывов.

Так, в Николаеве обстрел велся кассетными боеприпасами, пишут местные жители. Громкие взрывы раздались около 2:45. Затем поступили сообщения о пуске ракет из-под Херсона.

Сообщается о пожаре после обстрела в селе Харчатовка (Мешково-Погорелово) под Николаевом. Расстояние от города — около 10 км.

В Харькове атака россиян с воздуха началась после трех утра. Местные паблики сообщают о до 20 звуках взрывов, большая часть из них припала на Чугуев в Харьковской области. В сети уже публикуют первые фото последствий "прилетов". Сообщается, что более дюжины ракет были выпущены со стороны Белгорода. Информация по количеству уточняется, но разрушения в Чугуеве они оставили немалые.

Обстрел Чугуева

Начался пожар

Разрушения масштабные

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно картам боевых действий, россия стала реже устраивать ковровые артиллерийские обстрелы на фронте из-за использования украинскими военными HIMARS. Но это не останавливает их от постоянных обстрелов Николаева и Харькова, в которые "прилетает" не только на окраины города, но и в центр.