россия пытается прорваться на Херсонщине и под Бахмутом: свежие карты боев в Украине

Враг реже стал использовать шквальный артиллерийский огонь по простой причине

Украинское контрнаступление на юге Украины все чаще становится темой для обсуждения — официально комментировать его начали не так давно, но сообщается, что ведется огонь по объектам россиян, чтобы помешать маневрам и снабжению. Среди прочего — повреждены в достаточной мере три моста в Херсон. Это должно увеличивать тревогу, вызванную в российском сегменте использованием HIMARS.

Американская артиллерия заставила россиян применять различные тактики на поле боя, вместо ковровых обстрелов, отмечают аналитики Института изучения войны. В частности, это доказывает уменьшение количества пожаров вдоль линии фронта на Донбассе.

Тем временем оккупанты пытаются атаковать не только на востоке: возле Славянска, Северска и Бахмута, но и на Херсонщине. Там также начаты подготовки для проведения псевдореферендумов.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

россия атаковала на северо-запад от города, они штурмовали Богородичное. Обстрелы велись не только между Изюмом и Славянском, но и в сторону Барвенково.

Северск

Враг все еще пытается продвинуться западнее Верхнекаменки и Белогоровки. Продолжается артиллерийский обстрел.

Бахмут

Атаки к югу продолжаются, россия все пытается захватить Углегорскую ТЭС и Новолуганское, также пытаются прорваться в Семигорье. Предполагается, что враг, вероятно, хочет закрепиться на северном берегу водоема, чтобы наступать на Бахмут по равнинной местности.

Авдеевка и район под обстрелом.

Карта боев на востоке

Харьков

С северной и восточной стороны Харьков и область под обстрелом россии. Наземных штурмов не отмечено.

Карта боев в Харьковской области

Юг Украины

Три моста на Херсонщине, ведущие в областной центр, повреждены настолько, чтобы по ним могли только идти люди или ехать легковые машины. Была взорвана железная дорога из Мелитополя в Васильевку и Токмак в Запорожской области. Такие события согласуются с более ранними сообщениями о контрнаступательных действиях. Но россияне продолжают атаковать и пытались наступать возле отвоеванной территории на реке Ингулец. Российские военные продолжают обстреливать прилегающие к фронту районы.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал, что виновные в быстром продвижении россиян на юге найдены — это высокопоставленные лица, которые не только "сливали" врагу информацию, но и утаивали важные данные от украинского руководства. На оккупированной Херсонщине враг настолько боится за себя, что считает использование украинской символики экстремизмом и создал летучие отряды для ее ликвидации.