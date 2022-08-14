Дали заднюю? Amnesty International решила перепроверить свой доклад о бойцах ВСУ

Проверка будет проведена на "международном уровне"

Представители организации Amnesty International, попавшей в скандал из-за далекого от правдивости отчета о действиях ВСУ на войне в Украине, поддадут свой доклад дополнительной проверке. К ней привлекут независимых экспертов из разных стран мира, чтобы рассмотреть юридические и политические аспекты публикации. Официально правозащитная организация прикрывается необходимостью соответствовать своим же стандартам, но вместе с тем есть и финансовая сторона вопроса.

Больше деталей расскажет "Телеграф", ссылаясь на DW и MTV Uutiset. В Amnesty International собираются также исследовать принимаемые решения и связи внутри коллектива, чтобы частично сменить динамику среди сотрудников организации.

Напомним, что публикация скандального отчета AI состоялась 4 августа. Правозащитники обвинили украинских бойцов в нарушениях законов войны, заявив, будто бы те прикрываются мирными жителями во время стрельбы по врагу. Позже стало известно, что отчет мог быть составлен со слов украинцев, которые находятся в плену у российских солдат — и это уже заставляет сомневаться в правдивости сказанного.

После невнятного извинения перед Украиной Amnesty International сначала решили оставить доклад без изменений. Впрочем, спустя неделю мнение было изменено. Теперь организация привлекает независимых экспертов, ведь изначально данные не были поданы с "деликатностью и точностью", к которой обычно стремятся правозащитники.

В реальности же вполне возможно, что к такому решению AI побудил отток финансовых доноров. Только на территории Финляндии их стало меньше на 400 человек. Казалось бы, это лишь 1% от общего числа (всего — 40 тысяч), однако за 32 года карьеры в организации глава финского филиала Франка Йоханссона такой объем меценатов уходит впервые.

"Это была огромная ошибка в плане коммуникации, которая привела к потере доверия к работе, проведённой Amnesty", — заявил чиновник, комментируя опубликованный организацией доклад.

При этом Amnesty International добилась "мирового признания" после того, как обвинила ВСУ в преступлениях, характерных для их противников. Так, западная пресса назвала организацию путинскими пропагандистами и поддала жесткой критике.

Глава украинского филиала и вовсе уволилась со своей должности после разразившегося скандала. Ей так и не удалось переубедить вышестоящее руководство в том, что они допустили ошибку.