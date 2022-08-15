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Украинцы просят разрешить выезд за границу еще одной категории мужчин: что известно

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Сейчас моряки права свободного выезда не имеют
Сейчас моряки права свободного выезда не имеют

Украина должна сохранить за собой статус морского государства и не понизить статус своих моряков

В Украине скоро будет продлено военное положение и, соответственно, продолжится действие запрета на выезд военнообязанных мужчин. Вместе с тем, украинцы обратились к власти с просьбой начать выпускать еще одну категорию, которая может принести пользу экономике и статусу нашего государства.

Необходимое количество подписей собрала петиция о разрешении выезжать работникам морского транспорта (морякам), в том числе морякам внутренних вод. Как объяснили еще в начале войны в Госпогранслужбе, моряки могут покидать Украину на общих основаниях. То есть, разрешение на пересечение границы они могут получить только если им более 60 лет, у них трое и более детей или они воспитывают ребенка/детей самостоятельно, имеют инвалидность и т.д.

В мае на сайте электронных петиций появилось обращение к президенту с просьбой включить в перечень тех, кому разрешен выезд за границу, моряков. Автор обращения Юлия Кравченко отметила, что его цель – обеспечить защиту национальных интересов Украины как морского государства и осуществление мер, способствующих защите интересов украинских моряков на мировом рынке труда. В настоящее время петиция ожидает рассмотрения.

Как сообщал "Телеграф", недавно возник громкий скандал из-за коллизии с частичным разрешением на выезд за границу студентам иностранных университетов. Выяснилось, что такое послабление имеют только те, кто уже учился на момент российского вторжения 24 февраля. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к Минобороны с просьбой предоставить им такую возможность. Как и другим мужчинам, которые по закону по тем или иным причинам не подлежат мобилизации.

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#Моряк #Петиция #Выезд за границу