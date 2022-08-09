Имеют ли право на выезд мужчины, которые были сняты с военного учета – ответ ГПСУ

Снятые с военного учета мужчины смогут уезжать за границу, однако есть определенное условие

Из-за военной агрессии россии в Украине официально внедрено военное положение, в рамках которого продолжается общая мобилизация военнообязанных мужчин, а соответственно и запрет на выезд за пределы страны для граждан призывного возраста. Что касается мужчин, снятых с военного учета, то они также смогут уехать из страны только после того, как пограничники проверят наличие и действительность всех необходимых разрешительных документов.

Как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", беспрепятственный выезд за пределы страны разрешается следующим категориям украинцев:

граждане, оформившие инвалидность;

мужчины, которые были сняты с военного учета по решению военно-врачебной комиссии из-за непригодности к военной службе.

Следует отметить, что разрешение на выезд во время войны не распространяется на мужчин призывного возраста, имеющих на руках документы из территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с отметкой "снят с военного учета", ведь соответствующие отметки никоим образом не подтверждают непригодность для военной службы.

В ГНСУ отмечают, что ограниченно пригодные украинцы не имеют права на пересечение границы во время действия военного положения. Окончательное решение о праве на выезд принимают исключительно представители пограничной службы уже на месте, после того, как изучат имеющиеся документы и выяснят все факты и обстоятельства пересечения границы.

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