Понадобится не только "белый билет": в ГПСУ объяснили, за кем финальное решение о пересечении границы мужчинами

Ограниченно пригодные для службы мужчины границу пересечь не смогут

На фоне всеобщей мобилизации в Украине пересекать границу не могут мужчины призывного возраста. Исключение делают только для владельцев "белых билетов", которые в установленном порядке оформили инвалидность и были исключены из военного учета. Однако финальное решение о разрешении уехать из страны принимают пограничники.

Об этом говорится на странице Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, категории лиц, которым разрешается выезд за пределы Украины во время военного положения, определены ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кому разрешают выезд из страны во время военного положения

Согласно закону, выезд за пределы Украины разрешен мужчинам, которые в установленном порядке оформили инвалидность или сняты с военного учета на основании решения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.

Кому в выезде из Украины могут отказать

Если у мужчины призывного возраста есть "белый билет" с отметкой "снятый с военного учета", но без подтверждения инвалидности или непригодности к военной службе в военное время по состоянию здоровья, то такому лицу в выезде могут отказать.

Кроме того, не выпустят из страны и ограниченно пригодных к службе во время военного положения мужчин.

"Окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов", – резюмировали в ГПСУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине облегчили выезд за границу для еще одной категории граждан.