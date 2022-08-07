Знадобиться не лише "білий квиток": у ДПСУ пояснили, за ким фінальне рішення про перетин кордону чоловіками

Обмежено придатні до служби чоловіки кордон перетнути не зможуть

На тлі загальної мобілізації в Україні перетинати кордон не можуть чоловіки призовного віку. Виняток роблять лише для власників "білих квитків", які у встановленому порядку оформили інвалідність й були виключені з військового обліку. Однак, фінальне рішення про дозвіл виїхати з країни ухвалюють прикордонники.

Про це йдеться на сторінці Державної прикордонної служби України. Зазначається, категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України під час воєнного стану, визначено ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Кому дозволяють виїзд з країни під час воєнного стану

Згідно з законом, виїзд за межі України дозволений чоловікам, які у встановленому порядку оформили інвалідність або зняті з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

Кому у виїзді з України можуть відмовити

Якщо чоловік призовного віку має "білий квиток" з відміткою "знятий з військового обліку", але без підтвердження інвалідності, чи неприданості до військової служби у воєнний час за станом здоров'я, то такій особі у виїзді можуть відмовити.

Крім того, не випустять з країни й обмежено придатних до служби під час воєнного стану чоловіків.

"Остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з’ясування усіх обставин та фактів", – резюмували у ДПСУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що що в Україні полегшили виїзд за кордон для ще однієї категорії громадян.