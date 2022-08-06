Виїзд за кордон під час війни: хто з чоловіків таки може виїхати з країни

Через воєнний стан деяким чоловікам обмежили виїзд за кордон

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну та подальшої загальної мобілізації питання щодо виїзду чоловіків за кордон викликають чимало дискусій у мережі.

"Телеграф" розбирався, хто із чоловіків може законно перетинати кордон. Адвокат, представник Офісу простих рішень та результатів, кандидат юридичних наук Мирослава Чорноусько розповіла, хто та чому може перетинати кордон.

Відповідно до Правил перетину державного кордону громадянами України категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначено частиною першою статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зокрема, виїзд дозволено, якщо особа в установленому порядку оформила інвалідність (незалежно від групи); була знята з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку. При цьому, чоловік може виїхати, супроводжуючи особу з інвалідністю 1 або 2 групи (що потребує постійного догляду).

Щодо виїзду чоловіків, тимчасово непридатних до служби (терміном до 6 місяців з подальшим проходженням військово-лікарської комісії), то закон дозволяє їм виїзд за наявності підтверджуючих документів.

Крім того, вільно можуть перетинати кордон України чоловіки, які є батьками трьох і більше дітей, а також військовозобов’язані, які виховують самостійно одну дитину або двох.

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Докладніше про перетин кордону України під час воєнного стану можна прочитати у нас на сайті.

Раніше повідомляли, що в Україні полегшили виїзд за кордон для ще однієї категорії громадян.