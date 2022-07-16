В Украине облегчили выезд за границу для еще одной категории граждан

Многие украинцы ждут возможности покинуть страну по тем или иным причинам

В связи с продолжающимся военным положением часть украинцев все еще не может покинуть страну по желанию в любой момент. Несмотря на постоянное наличие нарушителей, есть и те категории граждан, которым подобное позволен. И одной из них — людям с инвалидностью — на днях упростили возможность пересечения государственной границы.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики Украины. Теперь люди с особыми потребностями смогут быстрее получить справку, которая позволит им без проблем выехать в другую страну.

Для этого будет активно использоваться Единая информационная система социальной сферы (ЕИССС). Ее разработка еще продолжается, однако все силы брошены на возможность максимально быстро завершить подготовку всех моментов, касающихся именно лиц с инвалидностью.

Читайте также: Категория Украина Может ли студент выехать на обучение за границу: комментарий юриста Все необходимые документы должны быть переведены и заверены нотариально

Министерство расширило функционал, доступный сотрудникам соответствующих центров. Это позволит органам соцзащиты населения быстрее формировать документ, подтверждающий статус лица с инвалидностью.

Пока что возможность их получить доступна лишь в регионах, где действуют пункты пересечения государственной границы. Это Волынская, Винницкая, Закарпатская, Черновицкая, Одесская и Львовская области. Справки будут выдавать те органы, которые непосредственно функционируют на территории пропускных пунктов на госгранице.

Также представители Минсоцполитики подчеркнули, что упомянутый сервис ЕИССС будет и дальше модернизироваться, облегчая жизнь украинских граждан.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что сотрудники IT-сферы могут стать следующей категорией населения, которой разрешат иметь бронь на мобилизацию и, соответственно, выезжать из страны.

Также мы писали о том, какой категории женщин могут усложнить вопрос с пересечением границ Украины.