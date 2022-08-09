Чи мають право на виїзд чоловіки, які були зняті з військового обліку - відповідь ДПСУ

Зняті з військового обліку чоловіки зможуть виїжджати за кордон, проте є певна умова

Через військову агресію росії в Україні офіційно впроваджено воєнний стан, в рамках якого триває загальна мобілізація військовозобов'язаних чоловіків, а відповідно і заборона на виїзд за межі країни для громадян призовного віку. Що стосується чоловіків, які були зняті з військового обліку, то вони також матимуть змогу виїхати з країни лише після того, як прикордонники перевірять наявність та дійсність усіх необхідних дозвільних документів.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", безперешкодний виїзд за межі країни дозволяється таким категоріям українців:

громадяни, які оформили інвалідність;

чоловіки, які були зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії через непридатність до військової служби.

Варто наголосити, що дозвіл виїзд під час війни не розповсюджується на чоловіків призовного віку, котрі мають на руках документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з відміткою "знятий з військового обліку", адже відповідні відмітки жодним чином не підтверджують непридатність до військової служби.

У ДПСУ наголошують, що обмежено придатні українці не мають права на перетин кордону під час дії воєнного стану. Остаточне рішення щодо права на виїзд ухвалюють виключно представники прикордонної служби вже на місці, після того, як вивчать наявні документи і з'ясують усі факти та обставини перетину кордону.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи потрібні студентам, аби виїхати до іншої країни на навчання.

Також нагадаємо, на які категорії чоловіків все ж розповсюджується дозвіл на виїзд на кордон під час дії воєнного стану в Україні.