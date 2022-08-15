Українці просять дозволити виїзд за кордон ще одній категорії чоловіків: що відомо

Україна має зберегти за собою статус морської держави і не понизити статус своїх моряків

В Україні незабаром буде продовжено воєнний стан і, відповідно, продовжиться дія заборони на виїзд військовозобов’язаних чоловіків. Разом з тим українці звернулись до влади з проханням почати випускати ще одну категорію, яка може принести користь економіці та статусу нашої держави.

Необхідну кількість підписів зібрала петиція про дозвіл виїжджати працівниками морського транспорту (морякам), в тому числі морякам внутрішніх вод. Як пояснили ще на початку війни у Держприкордонслужбі, моряки можуть покидати Україну на загальним підставах. Тобто, дозвіл на перетин кордону вони можуть отримати тільки якщо їм понад 60 років, у них троє і більше дітей або вони виховують дітину/дітей самотужки, мають інвалідність, тощо.

У травні на сайті електронних петицій з’явилось звернення до президента з проханням включити у перелік тих, кому дозволено виїзд за кордон, моряків. Авторка звернення Юлія Кравченко зазначила, що його мета – забезпечити захист національних інтересів України як морської держави та здійснення заходів, що сприяють захисту інтересів українських моряків на світовому ринку праці. Наразі петиція очікує на розгляд.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно виник гучний скандал через колізію з частковим дозволом на виїзд за кордон студентам іноземних університетів. З’ясувалось, що таке послаблення мають тільки ті, хто уже навчався на момент російського вторгнення 24 лютого. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міноборони з проханням надати їм таку можливість. Як і іншим чоловікам, що за законом з тих чи інших причин не підлягають мобілізації.