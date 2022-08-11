З України перестали випускати студентів закордонних вишів: нардеп пояснила, що сталось

Тимчасовий виняток стосувався лише тих, хто уже був студентом іноземного вишу на початку війни

Попри те, що правилами Держприкордонслужби передбачена процедура виїзду за кордон чоловіків-студентів іноземних вишів і навіть перелічено необхідні для цього документи, останнім часом до ДПСУ почали надходити численні скарги – хлопців не пропускають через кордон. Навіть за наявності всіх необхідних паперів, їх повертають назад на територію України.

Ситуацію пояснила нардеп від "Слуги народу", професор права Юлія Гришина. У коментарі ТСН вона зазначила, що українським законодавством, чинним під час воєнного стану, не передбачено виїзд студентів за кордон взагалі. Існує тільки право на відстрочку від мобілізації.

За її словами, відповідне рішення Кабмін затвердив ще у березні. "Де-юре студенти ані українських, ані закордонних вишів не можуть перетинати державний кордон під час воєнного стану", — сказала Гришина.

Плутанину вона пояснила тим, що на початку війни головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відправив листа до Держприкордонслужби з проханням для студентів, які на той момент навчались у закордонних вишах, зробити виняток. Тобто йшлось до тих, хто був зарахований на навчання до 24 лютого цього року. Так у військкоматах почали видавати студентам довідки для перетину кордону.

Згодом з’ясувалось, що по аналогічні документи почали звертатись ті, хто вступив на навчання за кордон після 24 лютого. А про них у листі Залужного не йшлося, тобто, тимчасовий виняток не стосувався всіх студентів. Отже, з урахуванням того, що правила перетину кордону в цілому не мінялись, ті, хто вступив на навчання у цьому році не зможуть виїхати з України.

Як повідомляв "Телеграф", юристи назвали вичерпний перелік чоловіків, які мають право виїжджати за межі України.