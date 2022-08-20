День Незалежності скоро: Зеленський попередив про наміри росіян

росія може намагатися зробити щось "особливо гидке і жорстоке"

Окупанти можуть здійснити чергові провокації напередодні Дня Незалежності, який настане вже найближчими днями.

Як повідомив у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, ключове завдання противника полягає у тому, щоб принизити українців та знецінити їхні можливості.

"Ми повинні усвідомлювати, що цього тижня росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але й будь-якого іншого тижня за ці пів року росія робила те саме постійно — гидке і жорстоке", — сказав він.

За словами Зеленського, українці мають не поступатися цим тиском, не накручувати себе, але й не виявляти слабкості.

Також він закликав мешканців нашої країни залишатися сильними стільки, скільки знадобиться, щоб змусити окупантів відповісти за всі удари та терор.

"Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб вистояти та пройти весь шлях до української перемоги", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив з експертами, які розповіли, чи варто владі влаштовувати урочистості на офіційному рівні, а також, яких подарунків можна очікувати від ЗСУ до цього дня, а якихось неприємних сюрпризів – від росіян та їхніх посібників.