День Независимости скоро: Зеленский предупредил о намерениях россиян

россия может пытаться сделать что-то "особенно отвратительное и жестокое"

Оккупанты могут совершить очередные провокации накануне Дня Независимости, который наступит уже в ближайшие дни.

Как сообщил в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, ключевая задача противника заключается в том, чтобы унизить украинцев и обесценить их возможности.

"Мы должны осознавать, что на этой неделе россия может постараться сделать что-то особенно отвратительное, что-то особенно жестокое. Таков у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода россия делала то же постоянно – отвратительное и жестокое", — сказал он.

По словам Зеленского, украинцы должны не уступать этому давлению, не накручивать себя, но и не проявлять слабости.

Также он призвал жителей нашей страны оставаться сильными столько, сколько понадобится, чтобы заставить оккупантов ответить за все удары и террор.

"Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к украинской победе", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с экспертами, которые рассказали, стоит ли властям устраивать торжества на официальном уровне, а также, каких подарков можно ожидать от ВСУ к этому дню, а каких неприятных сюрпризов – от россиян и их пособников.