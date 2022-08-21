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Війна — день 179: росіяни намагаються тиснути на Донбасі, а в Криму чути все більше вибухів

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Повномасштабна війна триває вже 179 днів Новина оновлена 21 серпня 2022, 00:06
Повномасштабна війна триває вже 179 днів

Оперативно про головне 21 серпня

Повномасштабне вторгнення російської армії до України триває вже 179 днів. Окупанти не залишають спроби продавити лінію оборони українських захисників на сході країни, а також обстрілюють мирні міста, яким не пощастило опинитися в радіусі поразки російських ракет. Проте з кожним днем посилюються й удари ЗСУ у відповідь, при цьому в останні дні особливо добре це помітно в окупованому Криму, де чують все більше вибухів і пострілів ППО.

У цій трансляції "Телеграф" розповідає про головні події, які відбулися в Україні та світі 21 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Минулої доби ЗСУ знищили 2 склади з боєприпасами та 2 бази російських окупантів, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 18 серпня, можна прочитати в матеріалі: "Війна — день 176: росіяни тиснуть на Донбасі та продовжують "прасувати" мирні міста ракетами".

Про події за 19 серпня читайте у матеріалі: "Війна — день 177: хіт-парад "бавовни" та бої на Донбасі".

А інформація за 20 серпня доступна у трансляції: "Війна — день 178: ЗСУ посилюють удари, а у росіян паніка через вибухи".

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#Україна #Росія #Війна