Війна — день 177: хіт-парад "бавовни" та бої на Донбасі

Оперативно про головне 19 серпня

Протягом 177 днів українські сили оборони борються із російськими окупантами за незалежність країни. Загарбники продовжують штурмувати позиції ЗСУ на Донеччині, а на півдні України росіяни готуються до оборони. Напередодні на окупованих територіях України та в рф відбувся хіт-парад "бавовни". Вибухи сталися в Керчі, на аеродромі Бельбек поблизу Севастополя, а також у Білгородській області рф, де на складі окупантів годинами детонували снаряди. На політичному фронті президент України Володимир Зеленський провів зустрічі у Львові з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує від головних подій України та світу, які відбулися 19 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Зупинка всіх енергоблоків Запорізької АЕС та втрата всіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження, пошкодження активної зони реакторної установки та виходу радіоактивних речовин, попереджає Державна інспекція ядерного регулювання України.

Дані за 16 серпня доступні у статті: "Війна — день 174: "бавовна" в Криму та загроза ракетних ударів з Білорусі".

Інформацію про те, що відбувалося 17 серпня, можна дізнатися у зведенні: "Війна — день 175: окупанти тиснуть на сході, а ЗСУ розносять російські бази в тилах".

Нагадаємо, про те, що відбувалося 18 серпня, можна прочитати в матеріалі: "Війна — день 176: росіяни тиснуть на Донбасі й продовжують "утюжити" мирні міста ракетами".