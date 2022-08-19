Можемо втратити ЗАЕС: військовий експерт розповів про ймовірні плани росіян (відео)

Окупанти мають певні види на стратегічно важливий об’єкт в Енергодарі

Запорізька атомна електростанція залишається в епіцентрі уваги багатьох українців та мешканців інших країн, адже російські окупанти "господарюють" на її території. У їхні плани входить тривала "гра на ядерних нервах", проте фактично противник може просто відключити ЗАЕС як об’єкт постачання великих обсягів електроенергії. Для цього окупанти можуть спробувати "заморозити" одразу два енергоблоки.

Таку думку у нічному ефірі програми Марка Фейгіна висловив український військовий експерт Олег Жданов. За його словами, під загрозою перебувають п’ятий та шостий енергоблоки, які були зведені на станції останніми.

Через особливості будівництва безліч важливих функцій зав’язані саме на цих енергоблоках. Якщо ж їх буде переведено в так званий "холодний режим", то джерелом електроенергії перестане бути вся ЗАЕС.

"Якщо ці два енергоблоки перевести в "холодний режим", тобто погасити їх повністю, охолодити, то тоді ляже вся станція. Ми втратимо Запорізьку атомну станцію", — попереджає Жданов про ймовірні плани окупантів.

Експерт наголошує: у цьому випадку викидів ядерної енергії не буде. Об’єкт просто фактично перестане виконувати свою головну функцію, що додасть додаткових проблем українській владі. При цьому відновити харчування і загалом роботу станції можна, хоч і буде затратно. Проте про будь-який повторний запуск енергоблоків можна буде говорити якщо не після війни, то хоча б після звільнення Енергодару від російських загарбників.

Читайте також: Категорія Україна Зеленський висловився про відправку експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС Лише місія МАГАТЕ може гарантувати, що ядерна безпека на ЗАЕС дотримуватиметься

Про такий варіант розвитку ситуації на ЗАЕС напередодні заявляли самі окупанти. Жданов зазначає, що від інших сценаріїв противник міг відмовитися після прогнозів на викид ядерної хмари. За попередніми оцінками експертів, у разі вибуху на Запорізькій атомній електростанції майже всі повітряні маси рушать у бік російської федерації. Як результат — зараження ґрунту та природних ресурсів, гостра променева хвороба та інші неприємні моменти.

При цьому росіяни все одно продовжували нагнітати та брехати щодо ситуації в Енергодарі. Серед останніх "вкидів" — анонс ймовірних "провокацій" нібито з боку ЗСУ. Росіяни намагаються переконати весь цивілізований світ у тому, що саме українські військові готові обстріляти ЗАЕС для загострення подій.