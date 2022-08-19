США обіцяють Україні зброю, яка багато чого змінить — а поки що озвучено новий пакет допомоги

США підготували новий пакет військової допомоги Україні

США дають новий пакет військової допомоги Україні на 775 мільйонів доларів, який включатиме додаткові снаряди до HIMARS та інше озброєння.

Як повідомили у Пентагоні, США вивчають можливості постачання нових видів озброєнь, які дозволили б суттєво вплинути на перебіг боїв на півдні та сході України.

Зазначається, що до пакета будуть включені додаткові снаряди до РСЗВ HIMARS, 16 гаубиць калібру 105-мм, а також 36 тисяч снарядів до них. Крім того, Україна отримає 15 БПЛА Sky Eagle, 40 машин MRAP, протирадарні ракети Harm, протитанкові комплекси TOW і ще 1000 ПТРК Javelin.

Що стосується зенітно-ракетних комплексів NASAMS, то вони будуть передані ЗСУ протягом двох-трьох місяців.

Зазначається, що у США також розглядають можливості постачання нових систем озброєння, які допоможуть "змінити ситуацію на полі бою" на півдні та сході України.

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Як повідомлялося раніше, на початку серпня США виділили найбільший на цей час пакет військової допомоги для України у розмірі 1 мільярда доларів. Туди увійшли додаткові снаряди до систем HIMARS та NASAMS та 75 тисяч снарядів калібру 155-мм для артилерійських установок, які вже працюють на фронті.