США виділили Україні найбільший пакет військової допомоги: що у ньому

У пакет входять додаткові снаряди для HIMARS та велика кількість снарядів до 155-мм гармат.

США оголосили про передачу Україні нового пакета озброєння на суму 1 мільярд доларів. На сьогодні це найбільший пакет військової допомоги, який наша країна отримувала з початку російського вторгнення.

Як йдеться на сайті Пентагону, у новому пакеті є значна кількість боєприпасів, зброї та спорядження, що дозволить українським захисникам ефективно стримувати російське вторгнення на Сході, а також "впоратися з розвитком подій" на Півдні.

У списку зазначено, що США передають у новому пакеті:

додаткові снаряди до РСЗВ HIMARS;

75 тисяч снарядів калібру 155 мм;

20 мінометних систем калібру 120-мм та 20 тисяч снарядів до них;

снаряди до зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

тисяча ПТРК Javelin та "сотні" одноразових гранатометів АТ-4;

50 бойових машин піхоти;

протипіхотні міни Claymore;

вибухівка C-4 та обладнання для проведення вибуху;

медичне обладнання.

Зазначається також, що з початку російського вторгнення Україна отримала від США військову допомогу близько 9,1 мільярда доларів.

"Ми продовжуватимемо тісно консультуватися з Україною та нарощуватимемо додаткові доступні системи та можливості для підтримки її оборони", — зазначив заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль.

Читайте також: Категорія Україна Китай, США, ядерні боєголовки та російсько-українська війна – генерал Романенко провів важливі паралелі Якщо США відволікають свою увагу на події у різних частинах світу, де вони здійснюють стратегічну присутність, відстоюють свої інтереси, то менше уваги приділяють російсько-українській війні.

Як відомо, постачання Україні озброєння відбувається у вигляді допомоги, тобто безкоштовно. Водночас з осені запрацює також система ленд-лізу, яка дозволить розширити постачання озброєння, але вже на платній основі.