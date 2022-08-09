США виділили Україні найбільший пакет військової допомоги: що у ньому
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 21
У пакет входять додаткові снаряди для HIMARS та велика кількість снарядів до 155-мм гармат.
США оголосили про передачу Україні нового пакета озброєння на суму 1 мільярд доларів. На сьогодні це найбільший пакет військової допомоги, який наша країна отримувала з початку російського вторгнення.
Як йдеться на сайті Пентагону, у новому пакеті є значна кількість боєприпасів, зброї та спорядження, що дозволить українським захисникам ефективно стримувати російське вторгнення на Сході, а також "впоратися з розвитком подій" на Півдні.
У списку зазначено, що США передають у новому пакеті:
- додаткові снаряди до РСЗВ HIMARS;
- 75 тисяч снарядів калібру 155 мм;
- 20 мінометних систем калібру 120-мм та 20 тисяч снарядів до них;
- снаряди до зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
- тисяча ПТРК Javelin та "сотні" одноразових гранатометів АТ-4;
- 50 бойових машин піхоти;
- протипіхотні міни Claymore;
- вибухівка C-4 та обладнання для проведення вибуху;
- медичне обладнання.
Зазначається також, що з початку російського вторгнення Україна отримала від США військову допомогу близько 9,1 мільярда доларів.
"Ми продовжуватимемо тісно консультуватися з Україною та нарощуватимемо додаткові доступні системи та можливості для підтримки її оборони", — зазначив заступник міністра оборони з політичних питань Колін Каль.
Як відомо, постачання Україні озброєння відбувається у вигляді допомоги, тобто безкоштовно. Водночас з осені запрацює також система ленд-лізу, яка дозволить розширити постачання озброєння, але вже на платній основі.