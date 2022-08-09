США выделили Украине крупнейший пакет военной помощи: что в нем
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В пакет входят дополнительные снаряды для HIMARS и большое количество снарядов к 155-мм орудиям
США объявили о передаче Украине нового пакета вооружения на сумму в 1 миллиард долларов. На сегодняшний день это является крупнейшим пакетом военной помощи, который наша страна получала с начала российского вторжения.
Как говорится на сайте Пентагона, в новом пакете имеется значительное количество боеприпасов, оружия и снаряжения, которое позволит украинским защитникам эффективно сдерживать российское вторжение на Востоке, а также "справиться с развитием событий" на Юге.
В списке указано, что США передают в новом пакете:
- дополнительные снаряды к РСЗО HIMARS;
- 75 тысяч снарядов калибра 155-мм;
- 20 минометных систем калибра 120-мм и 20 тысяч снарядов к ним;
- снаряды к зенитно-ракетным комплексам NASAMS;
- тысяча ПТРК Javelin и "сотни" одноразовых гранатометов АТ-4;
- 50 боевых машин пехоты;
- противопехотные мины Claymore;
- взрывчатка C-4 и оборудование для произведения взрыва;
- медицинское оборудование.
Отмечается также, что с начала российского вторжения Украина получила от США военную помощь в размере около 9,1 миллиарда долларов.
"Мы будем продолжать тесно консультироваться с Украиной и наращивать дополнительные доступные системы и возможности для поддержки ее обороны", — отметил заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль.
Как известно, поставки Украине вооружения происходят в виде помощи, то есть бесплатно. Вместе с тем с осени заработает также система ленд-лиза, которая позволит расширить поставки вооружения, но уже на платной основе.