США выделили Украине крупнейший пакет военной помощи: что в нем

В пакет входят дополнительные снаряды для HIMARS и большое количество снарядов к 155-мм орудиям

США объявили о передаче Украине нового пакета вооружения на сумму в 1 миллиард долларов. На сегодняшний день это является крупнейшим пакетом военной помощи, который наша страна получала с начала российского вторжения.

Как говорится на сайте Пентагона, в новом пакете имеется значительное количество боеприпасов, оружия и снаряжения, которое позволит украинским защитникам эффективно сдерживать российское вторжение на Востоке, а также "справиться с развитием событий" на Юге.

В списке указано, что США передают в новом пакете:

дополнительные снаряды к РСЗО HIMARS;

75 тысяч снарядов калибра 155-мм;

20 минометных систем калибра 120-мм и 20 тысяч снарядов к ним;

снаряды к зенитно-ракетным комплексам NASAMS;

тысяча ПТРК Javelin и "сотни" одноразовых гранатометов АТ-4;

50 боевых машин пехоты;

противопехотные мины Claymore;

взрывчатка C-4 и оборудование для произведения взрыва;

медицинское оборудование.

Отмечается также, что с начала российского вторжения Украина получила от США военную помощь в размере около 9,1 миллиарда долларов.

"Мы будем продолжать тесно консультироваться с Украиной и наращивать дополнительные доступные системы и возможности для поддержки ее обороны", — отметил заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль.

Читайте также: Категория Украина Китай, США, ядерные боеголовки и российско-украинская война – генерал Романенко провел важные параллели Если США отвлекают свое внимание на события в разных частях мира, где они осуществляют стратегическое присутствие, отстаивают свои интересы, то меньше внимания уделяют российско-украинской войне

Как известно, поставки Украине вооружения происходят в виде помощи, то есть бесплатно. Вместе с тем с осени заработает также система ленд-лиза, которая позволит расширить поставки вооружения, но уже на платной основе.