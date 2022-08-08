Китай, США, ядерные боеголовки и российско-украинская война – генерал Романенко провел важные параллели

Если США отвлекают свое внимание на события в разных частях мира, где они осуществляют стратегическое присутствие, отстаивают свои интересы, то меньше внимания уделяют российско-украинской войне

Наделавший столько шума визит на Тайвань 2-3 августа представителя Палаты представителей США Нэнси Пелоси, совершившей его несмотря на угрозы со стороны Китайской Народной Республики (КНР), уже привел к ряду неприятных для мира китайских ответных шагов. Так, КНР начала учения у берегов Тайваня, а также заявила, что прекращает сотрудничество с США в нескольких ключевых областях, включая изменение климата, военные переговоры и усилия по борьбе с международной преступностью.

Более того, согласно данным Пентагона, Китай намерен увеличить свой ядерный арсенал в три-четыре раза.

Это обострение "Телеграф" обсудил с генерал-лейтенантом, бывшим заместителем начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко.

"Обострение отношений между Китаем и Америкой опасно само по себе. Это ведь ядерные государства. Ранее звучали заявления, что около 200 боеголовок, которые имеет КНР, достаточно, чтобы поддерживать принцип, который исповедует официальный Пекин. А именно, что Китай, первым применять ядерное вооружение не будет. И что того, что есть, ему хватает. Но ситуация в последнее время меняется, – отмечает генерал Игорь Романенко. – Выработка плутония в КНР была приостановлена. Эксперты посчитали, что имеющегося хватит для того, чтобы увеличить количество ракет. По разным оценкам, до 2030 года, их может стать около тысячи. Как раз больше в три-четыре раза, чем сейчас. И на чем акцентируют представители Пентагона. Возможность это сделать у китайцев есть. И при имеющемся плутонии, и при новой его выработке якобы для гражданских целей. Известно также, что есть амбиция у КНР до 2030 года, при необходимости, увеличить количество своих боеголовок до числа имеющихся в рф – а это около 1,5 тысячи".

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По мнению эксперта, в Китае уже приступили к процессу увеличения ядерного вооружения. К тому же, отмечает он, по данным разведок, прежде всего американской, но и других, в трех районах КНР строятся шахтные установки для пуска ракет.

"Причем размещены они таким образом, чтобы туда не доставали крылатые ракеты, имеющиеся у США. Специалисты это расценивают как предпосылку к тому, чтобы использовать данные шахтные установки по назначению. Чтобы обеспечить неотвратимость ответного удара, повысить его вероятную эффективность за счет сочетания количества мобильных и шахтных пусковых установок. Кроме того, если даже не все шахтные пусковые установки будут использованы по назначению, они могут отвлекать внимание возможного противника. То есть, ракет там не будет, а как потенциальная цель эти объекты будут значиться у вероятного противника КНР", – поясняет Игорь Романенко.

Так или иначе, продолжает он, перспективы развертывания ядерной гонки вооружений есть.

"И последнее обострение вокруг Тайваня в связи с визитом туда представителя Палаты представителей США Нэнси Пелоси, вопреки призывам КНР, негативно сказывается на общей обстановке, – считает генерал. – Понятно, что стороны попытались показать, кто чего стоит. Но это точно не пошло на пользу и без того далекому от стабильности миру. Конечно, есть перспективы преодоления ситуации. Но на это понадобится время и определенные дипломатические усилия".

То, что по восьми серьезным направлениями китайцы приостановили проекты с США, тоже о многом говорит, уверен Игорь Романенко.

"Есть и негатив собственно для Украины, – отмечает он. – Если США отвлекают свое внимание в большей степени на события в разных частях мира, где они осуществляют стратегическое присутствие, отстаивают свои интересы (как в случае с Тайванем и Китаем), то меньше внимания уделяют российско-украинской войне. И если распределять ресурсы, уменьшаются те, которые могла бы получить Украина. В этом, конечно, есть негатив. Кроме гипотетического снижения военной и финансовой помощи, снижается уровень внимания к вопросам решения выхода войны в Украине на путь, необходимый нашему государству. А именно – достижение победы, освобождение оккупированных территорий. В этих непростых условиях, украинскому руководству в военно-дипломатической сфере надо активизировать работу с важнейшим нашим союзником – США".