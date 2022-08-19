Ми це зробили! Читачі "Телеграфу" допомогли зібрати кошти на апарат для порятунку новонароджених дітей в Миколаєві

Збір коштів на життєво необхідний багатьом новонародженим діткам Миколаєва апарат завершився успішно

Світ не без добрих людей. І в цьому можна на власні очі переконатися, читаючи ці рядки, адже дорогий і вкрай затребуваний для порятунку життів новонароджених дітей енцефалограф з монітором церебральних функцій, на який збирали кошти "Телеграф" разом із волонтерами Тетяною Сохар та Ганною Голубковою, вже придбаний та допомагає лікарям неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні робити свою нелегку і шляхетну справу — рятувати малюків і давати їм квиток у нормальне життя без обмежень.

Зазначимо, що без такої спеціальної апаратури абсолютна більшість дітей, які не мали доступу кисню до організму під час народження (важка асфіксія), отримували діагноз ДЦП, а деякі діти помирали. Ця ж апаратура дозволяє профілактувати дитячий церебральний параліч та ураження центральної нервової системи.

Як можливо знає читач, вартість цього апарату — 1,1 мільйон гривень. І для збору цієї аж ніяк не маленької суми наше видання спільно з Тетяною Сохар та Ганною Голубковою організувало розіграші марок "Укрпошти", що вже стали легендарними, "Російський військовий корабель…" з підписами видатних людей. На першому етапі було розіграно комплект марок з автографом президента України Володимира Зеленського, і тоді вдалося зібрати 300 тисяч гривень. На другому етапі розігрувалися марки вже з підписом Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Енцефалограф з монітором церебральних функцій

Енцефалограф з монітором церебральних функцій

Як розповідає на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук Тетяна Сохар, питання постало дуже гостро, оскільки термін закінчення збору коштів добігав кінця, апарат уже був зарезервований, а ясності в тому, чи вдасться зібрати потрібну суму, досі не було. Проте, каже волонтер, кілька величезних донатів урятували ситуацію, і апарат було успішно придбано.

Сплачений платіж

Більше того, не лише придбано. Він уже доставлений до неонатального відділення Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, підключений та успішно працює!

Апарат доставлено за адресою

"У лікарні не було подібного обладнання, і ми отримали не лише енцефалограф, а й супровід, обслуговування та навчання, яке надаватиметься виробником протягом усього періоду експлуатації", — наводить Тетяна Сохар слова лікаря дитячої лікарні Наталії Мартьялової.

До збору коштів підключилися багато небайдужих людей і організацій, і їхня пожертва була не дарма, адже кожен день роботи цього апарату рятує чиєсь безцінне життя, що тільки почалося.

Найближчим часом розіграємо відому марку з підписом Валерія Залужного на сторінці Telegraf UA, тож слідкуйте за новинами, триматимемо вас в курсі!

Нагадаємо, що це вже не перший проєкт допомоги дитячим лікарням України. Раніше з ініціативи Тані Сохар та Ані Голубкової та за медійної підтримки видань "Телеграф" та OBOZREVATEL було організовано розіграш футболки воротаря збірної України з футболу Георгія Бущана. На виручені кошти закупили медичну апаратуру для Запорізької обласної лікарні.