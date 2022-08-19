Мы это сделали! Читатели "Телеграфа" помогли собрать средства на аппарат для спасения новорожденных в Николаеве

Сбор средств на жизненно необходимый многим новорожденным деткам Николаева аппарат завершился успешно

Мир не без добрых людей. И в этом можно воочию убедиться, читая эти строки, ведь дорогой и крайне востребованный для спасения жизней новорожденных детей энцефалограф с монитором церебральных функций, на который собирали средства "Телеграф" вместе с волонтерами Татьяной Сохар и Анной Голубковой, уже приобретен и помогает врачам неонатального отделения Николаевской областной детской клинической больницы делать свое нелегкое благородное дело — спасать малышей и давать им билет в полноценную жизнь без ограничений.

Отметим, что без такой специальной аппаратуры абсолютное большинство детей, у которых не было доступа кислорода к организму во время рождения (тяжелая асфиксия), получали диагноз ДЦП, а некоторые детки умирали. Эта же аппаратура позволяет профилактировать детский церебральный паралич и поражение центральной нервной системы.

Как возможно знает читатель, стоимость этого аппарата — 1,1 миллион гривен. И для сбора этой отнюдь не маленькой суммы наше издание совместно с Татьяной Сохар и Анной Голубковой организовало розыгрыши уже ставших легендарными марок "Укрпочты" "Русский военный корабль…" с подписями выдающихся людей. На первом этапе был разыгран комплект марок с автографом президента Украины Владимира Зеленского, и тогда удалось собрать 300 тысяч гривен. На втором этапе разыгрывались марки уже с подписью Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

Энцефалограф с монитором церебральных функций

Энцефалограф с монитором церебральных функций

Ускорить сбор помогли Кристина Шишпор и Анастасия Давшан, которые провели благотворительный мастер класс по балету и barre, и задонатили 92 551, 81 грн.

Как рассказывает на своей странице в соцсети Фейсбук Татьяна Сохар, вопрос встал очень остро, поскольку срок окончания сбора средств подходил к концу, аппарат уже был зарезервирован, а ясности в том, удастся ли собрать нужную сумму, до сих пор не было. Однако, говорит волонтер, несколько огромных донатов спасли ситуацию, и аппарат был успешно приобретен.

Оплаченный платеж

Более того, не только приобретен. Он уже доставлен в неонатальное отделение Николаевской областной детской клинической больницы, подключен и успешно работает!

Аппарат доставлен по адресу

"В больнице не было подобного оборудования, и мы получили не только энцефалограф, но и сопровождение, обслуживание и обучение, которое будет предоставляться производителем в течение всего периода эксплуатации", — приводит Татьяна Сохар слова врача детской больницы Натальи Мартьяловой.

К сбору средств подключились многие неравнодушные люди и организации, и их пожертвование было не зря, ведь каждый день работы этого аппарата спасает чью-то только начавшуюся бесценную жизнь.

В ближайшее время разыграем известную марку с подписью Валерия Залужного на странице Telegraf UA, так что следите за новостями, будем держать вас в курсе!

Напомним, что это уже не первый проект по помощи детским больницам Украины. Ранее по инициативе Тани Сохар и Ани Голубковой и при медийной поддержке изданий "Телеграф" и OBOZREVATEL были организованы розыгрыш футболки вратаря сборной Украины по футболу Георгия Бущана. На вырученные средства закупили медицинскую аппаратуру для Запорожской областной больницы.