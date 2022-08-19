Суркіс, Хомутиннік та інші: ЗМІ назвали поіменно батальйон "Монако", який втік до Європи

В оприлюдненому списку перелічено понад 80 осіб

Склад так званого батальйону "Монако" – групи політиків, бізнесменів та членів їхніх сімей, які після початку війни незаконно виїхали до Європи, зокрема на Лазурове узбережжя – розкрито поіменно. Список, у якому понад 80 імен, оприлюднило видання "Українська правда", яке першим розповіло про VIP-втікачів.

Серед перелічених осіб є зокрема чинні народні депутати Ігор Суркіс та Ігор Абрамович, а також депутат Київради Вадим Столар, які уже майже півроку не беруть участі в роботі своїх органів влади. Також сховався від війни скандальний екс-регіонал Віталій Хомутиннік та його брат, бізнесмен Юрій Хомутиннік.

Особи членів батальйону "Монако" "Українській правді" розкрили джерела у правоохоронних органах. Усі перелічені є фігурантами розслідування за ч.3 ст. 332 ККУ а саме "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Повний перелік імен виглядає так:

Абрамович Ігор Олександрович Абрамович Олена Анатоліївна Столар Михайло Леонідович Столар Вадим Михайлович Суркіс Ігор Рахмільович Пузанов Олександр Геннадійович Вязмікін Сергій Анатолійович Вязмікіна Оксана Олександрівна Єрмолаєв Вадим Володимирович Мосцевий Олексій Олександрович Мосцева (Порицька) Руслана Олександрівна Карпюк Артур Теофілович Головешко Петро Іванович Вафін Вадим Олександрович Мельничук Наталя Миколаївна Шарфіов Тимур Юсуб Огли Гольдштейн Юрій Олександрович Сахарова (Пащенко) Іванна Валеріївна Ядловський Микола Володимирович Котілевська Олеся Іванівна Бойко Олексій Григорович Скоробагач Володимир Іванович Скоробогач Марія Володимирівна Скоробагач Лілія Федорівна Грицак Юрій Петрович Дегтяр Наталія Геннадіївна Дегтяр Катерина Володимирівна Марцинюк Євгеній Олександрович Лаурінаічуте Яна Андріївна Божик Василь Васильович Тітаренко Олег Миколайович Ковальова Наталія Олександрівна Ковальов Олександр Михайлович Коваленко Наталія Вікторівна Мінакова Яна Георгіївна Мінакова Альона Андріївна Лученко Валентина Миколаївна Марчук Ірина Олександрівна Табалов Сергій Олександрович Табалов Андрій Олександрович Табалова Ксенія Вікторівна Цимбалова Хелена Федорівна Вінниченко Анна Олександрівна Назаренко Владислав Сергійович Назаренко Сергій Леонідович Величко Юрій Васильович Шевченко Сергій Ігорович Вернудін Олег Іванович Тищенко Олена Олександрівна Дев’ятов Денис Олексійович Астапов Андрій Юрійович Астапова Наталя Сергіївна Барабаш Дмитро Вікторович Станевічус Аліна Едгарівна Храмцов Олександр Володимирович Калівошко Едуард Михайлович Бородуліна Юлія Олегівна Андріканич Крістіна Іванівна Боярчук Ігор Степанович Данилів Борис Васильович Веретенніков Віталій Сергійович Рудь Микола Володимирович Рабенко Ганна Юріївна Глоба Анатолій Михайлович Афоніна Ганна Рубінівна Олександров Дмитро Андрійович Олександров Андрій Миколайович Губан Сергій Миколайович Ковтун Вікторія Віталіївна Оксаметна Валерія Геннадіївна Хомутиннік Юрій Юрійович Хомутиннік Віталій Юрійович Чернець Юрій Петрович Назарко Роксоляна Олегівна Мацюк Юлія Олегівна Цимбалова Ірина Анатоліївна Щербановський Андрій Анатолійович Шевченко Валентина Олександрівна Шевченко Оксана Миколаївна Баран Сергій Васильович Олексієнко Віталій Федорович Мухалов Андрій Сергійович Ейдельнант Андрій Юрійович Завадська Наталія Андріївна

Як повідомляв "Телеграф", Державне бюро розслідувань почало перевірку викладених у статті "УП" фактів одразу ж після її публікації. Зокрема слідчі шукають посадових осіб правоохоронних органів, які допомагали реалізувати незаконну схему виїзду. Суспільство також просить розібратись, за які кошти вона фінансувалась.