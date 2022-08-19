Суркіс, Хомутиннік та інші: ЗМІ назвали поіменно батальйон "Монако", який втік до Європи
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В оприлюдненому списку перелічено понад 80 осіб
Склад так званого батальйону "Монако" – групи політиків, бізнесменів та членів їхніх сімей, які після початку війни незаконно виїхали до Європи, зокрема на Лазурове узбережжя – розкрито поіменно. Список, у якому понад 80 імен, оприлюднило видання "Українська правда", яке першим розповіло про VIP-втікачів.
Серед перелічених осіб є зокрема чинні народні депутати Ігор Суркіс та Ігор Абрамович, а також депутат Київради Вадим Столар, які уже майже півроку не беруть участі в роботі своїх органів влади. Також сховався від війни скандальний екс-регіонал Віталій Хомутиннік та його брат, бізнесмен Юрій Хомутиннік.
Особи членів батальйону "Монако" "Українській правді" розкрили джерела у правоохоронних органах. Усі перелічені є фігурантами розслідування за ч.3 ст. 332 ККУ а саме "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Повний перелік імен виглядає так:
- Абрамович Ігор Олександрович
- Абрамович Олена Анатоліївна
- Столар Михайло Леонідович
- Столар Вадим Михайлович
- Суркіс Ігор Рахмільович
- Пузанов Олександр Геннадійович
- Вязмікін Сергій Анатолійович
- Вязмікіна Оксана Олександрівна
- Єрмолаєв Вадим Володимирович
- Мосцевий Олексій Олександрович
- Мосцева (Порицька) Руслана Олександрівна
- Карпюк Артур Теофілович
- Головешко Петро Іванович
- Вафін Вадим Олександрович
- Мельничук Наталя Миколаївна
- Шарфіов Тимур Юсуб Огли
- Гольдштейн Юрій Олександрович
- Сахарова (Пащенко) Іванна Валеріївна
- Ядловський Микола Володимирович
- Котілевська Олеся Іванівна
- Бойко Олексій Григорович
- Скоробагач Володимир Іванович
- Скоробогач Марія Володимирівна
- Скоробагач Лілія Федорівна
- Грицак Юрій Петрович
- Дегтяр Наталія Геннадіївна
- Дегтяр Катерина Володимирівна
- Марцинюк Євгеній Олександрович
- Лаурінаічуте Яна Андріївна
- Божик Василь Васильович
- Тітаренко Олег Миколайович
- Ковальова Наталія Олександрівна
- Ковальов Олександр Михайлович
- Коваленко Наталія Вікторівна
- Мінакова Яна Георгіївна
- Мінакова Альона Андріївна
- Лученко Валентина Миколаївна
- Марчук Ірина Олександрівна
- Табалов Сергій Олександрович
- Табалов Андрій Олександрович
- Табалова Ксенія Вікторівна
- Цимбалова Хелена Федорівна
- Вінниченко Анна Олександрівна
- Назаренко Владислав Сергійович
- Назаренко Сергій Леонідович
- Величко Юрій Васильович
- Шевченко Сергій Ігорович
- Вернудін Олег Іванович
- Тищенко Олена Олександрівна
- Дев’ятов Денис Олексійович
- Астапов Андрій Юрійович
- Астапова Наталя Сергіївна
- Барабаш Дмитро Вікторович
- Станевічус Аліна Едгарівна
- Храмцов Олександр Володимирович
- Калівошко Едуард Михайлович
- Бородуліна Юлія Олегівна
- Андріканич Крістіна Іванівна
- Боярчук Ігор Степанович
- Данилів Борис Васильович
- Веретенніков Віталій Сергійович
- Рудь Микола Володимирович
- Рабенко Ганна Юріївна
- Глоба Анатолій Михайлович
- Афоніна Ганна Рубінівна
- Олександров Дмитро Андрійович
- Олександров Андрій Миколайович
- Губан Сергій Миколайович
- Ковтун Вікторія Віталіївна
- Оксаметна Валерія Геннадіївна
- Хомутиннік Юрій Юрійович
- Хомутиннік Віталій Юрійович
- Чернець Юрій Петрович
- Назарко Роксоляна Олегівна
- Мацюк Юлія Олегівна
- Цимбалова Ірина Анатоліївна
- Щербановський Андрій Анатолійович
- Шевченко Валентина Олександрівна
- Шевченко Оксана Миколаївна
- Баран Сергій Васильович
- Олексієнко Віталій Федорович
- Мухалов Андрій Сергійович
- Ейдельнант Андрій Юрійович
- Завадська Наталія Андріївна
Як повідомляв "Телеграф", Державне бюро розслідувань почало перевірку викладених у статті "УП" фактів одразу ж після її публікації. Зокрема слідчі шукають посадових осіб правоохоронних органів, які допомагали реалізувати незаконну схему виїзду. Суспільство також просить розібратись, за які кошти вона фінансувалась.