Батальйон "Монако": у багатіїв, що втекли з України, будуть проблеми, за справу взялося ДБР

Правоохоронці проведуть перевірку після журналістського розслідування

У середу, 17 серпня, у Державному бюро розслідувань (ДБР) відреагували на гучну публікацію у ЗМІ про виїзд до Князівства Монако під час російської агресії військовозобов’язаних громадян України.

У ДБР розпочали досудове розслідування за фактом, оприлюдненим у журналістському розслідуванні "Української правди", повідомляє офіційний сайт відомства. У Бюро обіцяють провести перевірку так званого "батальйону Монако".

"У рамках розслідування кримінального провадження будуть досліджені обставини перетину державного кордону України фігурантами розслідування та роль та місце в цьому процесі посадових осіб правоохоронних органів", — заявили в ДБР.

Нагадаємо, "героями" матеріалу стали одні з найбагатших людей України на кшталт Костянтина Жеваго, Ігоря та Григорія Суркісів, забудовника із Дніпра Вадима Єрмолаєва, депутата Київради Вадима Столара та інших.

Нагадаємо, у Верховній Раді повідомили дві погані новини для тих військовозобов’язаних, хто хоче покинути Україну. Раніше українці просили президента Володимира Зеленського розглянути питання виїзду за кордон моряків.