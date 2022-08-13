Черг на кордоні поменшає: в уряді готують нову послугу для українців

Кабмін хоче розширити пропускну спроможність державного кордону

В Україні може невдовзі з’явитися "електронна черга" на перетин кордону, що дозволить прискорити проходження митного контролю.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, про плани на розвиток прикордонної інфраструктури йшлося під час засідання до Мінінфраструктури.

"Прискорення проходження на пунктах пропуску людей, автомобілів та вантажів сприятиме активізації роботи бізнесу та збільшенню товарообігу. Що особливо важливо зараз", — написав він.

Зокрема, Мінінфраструктури отримало завдання прискорити впровадження послуги "електронна черга", а також активізувати створення сучасних сервісних зон на кордоні.

Крім того, було поставлено завдання наростити пропускну спроможність кордону, у тому числі шляхом закупівлі обладнання для сканування автомобілів.

Варто зазначити, що проєкт "електронної черги" далеко не новий, а його впровадження займаються з 2020 року, але досі вона не запрацювала на жодному пропускному пункті.

Загалом ідея досить проста, водіям пропонувалося дати можливість забронювати місце онлайн або на пункті пропуску, а потім пройти контроль поза живою чергою. Очікувалося, що сама функція була платною і за неї довелося б викласти близько 15 євро.

Необхідність наявності такої послуги дозволила б збільшити пропускну спроможність кордону, оскільки товарообіг з країнами ЄС зростає, через що на пропускних пунктах постійно виникають багатокілометрові черги.

Як повідомлялося раніше, Мінцифри тим часом працює над спрощенням процедури перетину кордону для дітей та дати можливість батькам отримати всі необхідні довідки через програму "Дія".