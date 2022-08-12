Виїзд за кордон без дітей: чоловікам пояснили, хто має на це право

Багатодітний батько має право виїхати за кордон навіть без дітей

Одне з небагатьох послаблень для українських чоловіків для виїзду за кордон під час воєнного стану, це дозвіл покидати країну батькам трьох і більше дітей. Таким чоловікам, на утриманні яких перебувають неповнолітні, дозволено виїжджати за межі України разом із сім’єю. Причому не має значення – чи ці діти від одного шлюбу, чи у них різні матері. Але чи може виїхати такий чоловік без дітей? Наприклад, на роботу.

Як йдеться у поясненні Державної прикордонної служби України, таке право у багатодітних батьків є. Важлива умова – всі діти мають бути неповнолітніми, а батько має утримувати їх. Саме утримання дітей називають головною умовою для виїзду у ДПСУ, а не батьківство як таке. В такому разі чоловік, який бажає виїхати за кордон без дітей, він має надати на кордоні всі їхні свідоцтва про народження або їх нотаріально завірені копії.

Як повідомляв "Телеграф", виїхати за кордон можуть і ті чоловіки, у яких одна або дві дитини. Але не всі. Лише ті, які займаються їхнім вихованням самотужки, або ті, які виїжджають для догляду за хворою дитиною. Щодо дітей, то їх не можна відправляти за кордон самих – тільки з батьками (до 16 років) або із довіреним супроводжуючим (з 16 років).