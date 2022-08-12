Выезд за границу без детей: мужчинам объяснили, кто имеет на это право

Многодетный отец имеет право уехать за границу даже без детей

Одно из немногих послаблений для украинских мужчин для выезда за границу во время военного положения, это разрешение покидать страну отцам троих и более детей. Таким мужчинам, на содержании которых находятся несовершеннолетние, разрешено выезжать за пределы Украины вместе с семьей. Причем не имеет значения – эти дети от одного брака, или у них разные матери. Но может ли уехать такой мужчина без детей? К примеру, на работу.

Как говорится в пояснении Государственной пограничной службы Украины, такое право у многодетных отцов есть. Важное условие – все дети должны быть несовершеннолетними, а отец должен содержать их. Именно содержание детей называют главным условием для выезда в ГПСУ, а не отцовство как таковое. В таком случае мужчина, желающий уехать за границу без детей, должен предоставить на границе все их свидетельства о рождении или их нотариально заверенные копии.

Как сообщал "Телеграф", выехать за границу могут и те мужчины, у которых один или два ребенка. Но не все. Только те, которые занимаются их воспитанием в одиночку, или те, которые уезжают для ухода за больным ребенком. Что касается детей, то их нельзя отправлять за границу самих – только с родителями (до 16 лет) или с доверенным сопровождающим (с 16 лет).