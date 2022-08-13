Очередей на границе станет меньше: в правительстве готовят новую услугу для украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 82
Кабмин хочет расширить пропускную способность государственной границы
В Украине может вскоре появиться "электронная очередь" на пересечение границы, что позволит ускорить прохождение таможенного контроля.
Как сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, о планах на развитие приграничной инфраструктуры речь шла во время заседания в Мининфраструктуры.
"Ускорение прохождения на пунктах пропуска людей, автомобилей и грузов будет способствовать активизации работы бизнеса и увеличению товарооборота. Что особенно важно сейчас", — написал он
В частности, Мининфраструктуры получило задание ускорить внедрение услуги "электронная очередь", а также активизировать создание современных сервисных зон на границе.
Кроме того, было поставлено задание нарастить пропускную способность границы, в том числе и за счет закупки оборудования для сканирования автомобилей.
Стоит отметить, что проект "электронной очереди" далеко не новый, а его внедрением занимаются с 2020 года, но до сих пор она не заработала ни на одном пропускном пункте.
В целом идея довольно простая, водителям предлагалось дать возможность забронировать место онлайн или на пункте пропуска, а затем пройти контроль вне живой очереди. Ожидалось, что сама функция являлась бы платной и за нее пришлось бы выложить около 15 евро.
Необходимость в наличии такой услуги позволило бы увеличить пропускную способность границы, поскольку товарооборот со странами ЕС растет, из-за чего на пропускных пунктах постоянно возникают многокилометровые очереди.
Как сообщалось ранее, Минцифры тем временем работает над упрощением процедуры пересечения границы для детей и дать возможность родителям получить все необходимые справки через приложение "Дия".