Хто з українських олігархів відпочиває у Монако під час війни: журналісти назвали імена

Багато українських віп-біженців вирушили чекати на війну на Лазурному березі

Поки багато українців серйозно запитали про те, як вижити в умовах воєнного часу, частина вітчизняних олігархів непогано проводять час у Монако. При цьому насолоджуватися краєвидами Лазурного берега не заважає навіть те, що деяких із них розшукує не лише українські правоохоронці, а й Інтерпол.

Як йдеться у матеріалі журналістів "Української правди", Монако, Монте-Карло та Ніцца є улюбленим місцем для відпочинку світових еліт, а тому незрозуміло чому українські олігархи вирішили перечекати війну саме там, на очах усього світу.

"Героями" матеріалу стали одні з найбагатших людей України на кшталт Костянтина Жеваго, Ігоря та Григорія Суркісів, забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв, депутат Київради Вадим Столар та інші.

"Побачене сильно контрастує з тим, що шостий місяць уже переживає Україна та українці", — зазначили автори матеріалу.

Зокрема, яхта Жеваго відкрито кидає якір біля берегів Монако навіть попри те, що його з 2021 року шукає Інтерпол у справі про розтрату 113 мільйонів доларів.

Своєю чергою брати Суркіси не ховаються в одному з елітних готелів, а також регулярно відвідують казино "Монте-Карло".

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Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський наприкінці червня набрав чинності гучним рішенням Ради національної безпеки та оборони про створення в Україні реєстру олігархів.