Кто из украинских олигархов отдыхает в Монако во время войны: журналисты назвали имена

Много украинских вип-беженцев отправились пережидать войну на Лазурном берегу

Пока многие украинцы всерьез задались вопросом о том, как выжить в условиях военного времени, часть отечественных олигархов неплохо проводят время в Монако. При этом наслаждаться видами Лазурного берега не мешает даже то, что некоторых из них разыскивает не только украинские правоохранители, но и Интерпол.

Как говорится в материале журналистов "Украинской правды", Монако, Монте-Карло и Ницца являются любимым местом для отдыха мировых элит, а потому непонятно почему украинские олигархи решили переждать войну именно там, на глазах всего мира.

"Героями" материала стали одни из богатейших людей Украины вроде Константина Жеваго, Игоря и Григория Суркисов, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, депутат Киевсовета Вадим Столар и другие.

"Увиденное сильно контрастирует с тем, что шестой месяц уже переживает Украина и украинцы", — отметили авторы материала.

В частности яхта Жеваго открыто кидает якорь у берегов Монако даже несмотря на то, что его с 2021 года ищет Интерпол по делу о растрате 113 миллионов долларов.

В свою очередь братья Суркисы не прячась проживают в одном из элитных отелей, а также регулярно посещают казино "Монте-Карло".

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский в конце июня ввел в силу нашумевшее решение Совета национальной безопасности и обороны о создании в Украине реестра олигархов.