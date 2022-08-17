Виїзд чоловіків за кордон: у Раді повідомили дві погані новини для тих, хто хоче покинути Україну

Нардепи не мають необхідної одностайності щодо послаблення правил виїзду і обговорюють посилення відповідальності за незаконний перетин кордону

Запроваджений і знову продовжений в Україні воєнний стан передбачає, що військовозобов’язані чоловіки призовного віку (18-60 років) за винятком кількох категорій не можуть виїжджати за кордон. Громадяни постійно просять послабити цей режим. Зокрема зібрали підписи під петицією про дозвіл на виїзд українським морякам. Втім, за словами члена Комітету ВРУ з питань національної безпеки та оборони Федора Вениславського, наразі у парламенту є з цього приводу дві новини, і обидві погані.

Як розповів Вениславський під час брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ, у парламенті немає одностайності з приводу лібералізації режиму виїзду для чоловіків. Хоча деякі нардепи погоджуються, що деякі українські фахівці, ті ж моряки, потрібні за кордоном і можуть таким чином заробляти гроші для держави. І це є основним аргументом прихильників спрощення умов виїзду. "Президент України чітко дав відповідь на петицію про дозвіл виїзду за кордон для певної категорії – всі громадяни є рівними і встановлювати якісь преференції для окремих осіб держава не буде",- додав Вениславський.

Разом з тим він повідомив, що зараз на розгляді Верховної Ради перебуває посилення відповідальності за незаконний перетин кордону. "Маємо декілька зареєстрованих законопроектів щодо посилення відповідальності за незаконний перетин кордону, за неповернення у визначений термін", — сказав він. Але зазначив, що поки ці ініціативи не набули конкретної форми і перебувають на обговоренні.

Як повідомляв "Телеграф", головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до уряду з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон студентам іноземних закладів вищої освіти.