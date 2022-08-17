Выезд мужчин за границу: в Раде сообщили две плохие новости для тех, кто хочет покинуть Украину

Нардепы не имеют необходимого единодушия по послаблению правил выезда и обсуждают усиление ответственности за незаконное пересечение границы

Введенное и вновь продленное в Украине военное положение предполагает, что военнообязанные мужчины призывного возраста (18-60 лет) за исключением нескольких категорий не могут выезжать за границу. Граждане постоянно просят ослабить этот режим. В частности собрали подписи под петицией о разрешении на выезд украинским морякам. Впрочем, по словам члена Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Федора Вениславского, сейчас у парламента есть по этому поводу две новости, и обе плохие.

Как рассказал Вениславский на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ, в парламенте нет единодушия по поводу либерализации режима выезда для мужчин. Хотя некоторые нардепы соглашаются, что некоторые украинские специалисты, те же моряки, нужны за границей и могут таким образом зарабатывать деньги для государства. И это является основным аргументом сторонников упрощения условий выезда. "Президент Украины четко дал ответ на петицию о разрешении выезда за границу для определенной категории – все граждане равны и устанавливать какие-то преференции для отдельных лиц государство не будет", — добавил Вениславский.

Вместе с тем он сообщил, что сейчас на рассмотрении Верховной Рады находится ужесточение ответственности за незаконное пересечение границы. "У нас есть несколько зарегистрированных законопроектов по усилению ответственности за незаконное пересечение границы, за невозвращение в определенный срок", — сказал он. Но отметил, что пока эти инициативы не приняли конкретную форму и находятся на обсуждении.

Как сообщал "Телеграф", главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к правительству с просьбой предоставить разрешение на выезд за границу студентам иностранных высших учебных заведений.