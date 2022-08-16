Зеленский дал четкий ответ тем мужчинам, которые хотят уехать из Украины

Документ набрал необходимое количество голосов "за" еще 2 августа

Украинский лидер Владимир Зеленский ответил на петицию, автор которой призывает разрешить мужчинам выезжать за пределы страны. По его словам, соответствующее разрешение мужчины призывного возраста смогут получить только после завершения действия военного положения в Украине. Он заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Информация об этом во вторник 16 августа была обнародована на официальном сайте президента Зеленского. По словам гаранта, запрет был введен 24 февраля из-за военной агрессии россии против Украины. Поэтому в рамках действия правового режима военного положения некоторые конституционные права и свобода человека могут быть частично ограничены.

"Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения", — пояснил президент.

Также он добавил, согласно Закону Украины о порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины, правила пересечения госграницы, ограничения и категории граждан, которые могут осуществлять соответствующий выезд в случае введения на территории Украины военного положения, должны устанавливаться представителями Кабинета Министров.

"Поэтому я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой проработать поднятые в электронной петиции вопросы", — подытожил гарант.

Следует напомнить, что автор документа, набравшего нужное количество голосов еще 2 августа, отмечает, что воевать должны только боеспособные граждане. В то же время айти-, соц-, креативные, технические и другие специалисты могут воевать на информационном фронте. Также, по мнению автора, такие мужчины могут быть более полезными за рубежом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию харьковчанки Алины Коноваловой, которая призвала гаранта предоставить Харькову и Харьковской области больше противовоздушной обороны.