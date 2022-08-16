Зеленський дав чітку відповідь тим чоловікам, які хочуть виїхати з України

Документ набрав необхідну кількість голосів "за" ще 2 серпня

Український лідер Володимир Зеленський дав відповідь на петицію, автор якою закликає дозволити чоловікам виїжджати за межі країни. За його словами, відповідний дозвіл чоловіки призовного віку зможуть отримати лише по завершенню дії воєнного стану в Україні. Він заявив, що це відбудеться лише після закінчення дії воєнного стану.

Інформація про це у вівторок 16 серпня, була оприлюднена на офіційному сайті президента Зеленського. За словами гаранта, заборона була впроваджена 24 лютого через військову агресію росію проти України. Тож у рамках дії правового режиму воєнного стану певні конституційні права і свобода людини можуть бути частково обмежені.

"Скасування вказаних обмежень передбачається здійснити після завершення дії правового режиму воєнного стану", — пояснив президент.

Також він додав, згідно з Законом України щодо порядку виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України, правила перетину держкордону, обмеження та категорії громадян, які можуть здійснювати відповідний виїзд у разі введення на території України воєнного стану, повинні встановлюватися представниками Кабінету Міністрів.

"Тому я звернувся до прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання", — підсумував гарант.

Варто нагадати, що автор документа, який набрав потрібну кількість голосів ще 2 серпня, зазначає, що воювати мають лише боєздатні громадяни. Водночас айті-, соц-, креативні, технічні та інші фахівці можуть воювати на інформаційному фронті. Також, на думку автора, такі чоловіки можуть бути кориснішими за кордоном.

Раніше "Телеграф" повідомляв, президент України Володимир Зеленський відповів на петицію харків’янки Аліни Коновалової, котра закликала гаранта надати Харкову та Харківській області більше протиповітряної оборони.