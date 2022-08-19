Суркис, Хомутынник и другие: СМИ назвали поименно бежавший в Европу батальон "Монако"
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В обнародованном списке перечислено более 80 человек
Состав так называемого батальона "Монако" – группы политиков, бизнесменов и членов их семей, которые после начала войны незаконно выехали в Европу, в частности на Лазурное побережье – раскрыт поименно. Список, в котором более 80 имен, обнародовало издание "Украинская правда", которое первым рассказало о VIP-беглецах.
Среди перечисленных лиц есть действующие народные депутаты Игорь Суркис и Игорь Абрамович, а также депутат Киевсовета Вадим Столар, которые уже почти полгода не участвуют в работе своих органов власти. Также скрылся от войны скандальный экс-регионал Виталий Хомутынник и его брат, бизнесмен Юрий Хомутынник.
Личности членов батальона "Монако" "Украинской правде" раскрыли источники в правоохранительных органах. Все перечисленные являются фигурантами расследования по ч.3 ст. 332 УКУ, а именно "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Полный список имен выглядит так:
- Абрамович Игорь Александрович
- Абрамович Елена Анатольевна
- Столар Михаил Леонидович
- Столар Вадим Михайлович
- Суркис Игорь Рахмевич
- Пузанов Александр Геннадьевич
- Вязмикин Сергей Анатольевич
- Вязмикина Оксана Александровна
- Ермолаев Вадим Владимирович
- Мостовой Алексей Александрович
- Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна
- Карпюк Артур Теофилович
- Головешко Петр Иванович
- Вафин Вадим Александрович
- Мельничук Наталья Николаевна
- Шарфиов Тимур Юсуб Оглы
- Гольдштейн Юрий Александрович
- Сахарова (Пащенко) Иванна Валерьевна
- Ядловский Николай Владимирович
- Котилевская Олеся Ивановна
- Бойко Алексей Григорьевич
- Скоробогач Владимир Иванович
- Скоробогач Мария Владимировна
- Скоробогач Лилия Федоровна
- Грицак Юрий Петрович
- Дегтярь Наталья Геннадиевна
- Дегтярь Екатерина Владимировна
- Марцинюк Евгений Александрович
- Лауринаичуте Яна Андреевна
- Божик Василий Васильевич
- Титаренко Олег Николаевич
- Ковалева Наталья Александровна
- Ковалев Александр Михайлович
- Коваленко Наталья Викторовна
- Минакова Яна Георгиевна
- Минакова Алена Андреевна
- Лученко Валентина Николаевна
- Марчук Ирина Александровна
- Табалов Сергей Александрович
- Табалов Андрей Александрович
- Табалова Ксения Викторовна
- Цимбалова Хелена Федоровна
- Винниченко Анна Александровна
- Назаренко Владислав Сергеевич
- Назаренко Сергей Леонидович
- Величко Юрий Васильевич
- Шевченко Сергей Игоревич
- Вернудин Олег Иванович
- Тищенко Елена Александровна
- Девятов Денис Алексеевич
- Астапов Андрей Юрьевич
- Астапова Наталья Сергеевна
- Барабаш Дмитрий Викторович
- Станевичюс Алина Эдгаровна
- Храмцов Александр Владимирович
- Каливошко Эдуард Михайлович
- Бородулина Юлия Олеговна
- Андриканыч Кристина Ивановна
- Боярчук Игорь Степанович
- Даниил Борис Васильевич
- Веретенников Виталий Сергеевич
- Рудь Николай Владимирович
- Рабенко Анна Юрьевна
- Глоба Анатолий Михайлович
- Афонина Анна Рубиновна
- Александров Дмитрий Андреевич
- Александров Андрей Николаевич
- Губан Сергей Николаевич
- Ковтун Виктория Витальевна
- Оксаметная Валерия Геннадиевна
- Хомутынник Юрий Юрьевич
- Хомутынник Виталий Юрьевич
- Чернец Юрий Петрович
- Назарко Роксоляна Олеговна
- Мацюк Юлия Олеговна
- Цымбалова Ирина Анатольевна
- Щербановский Андрей Анатольевич
- Шевченко Валентина Александровна
- Шевченко Оксана Николаевна
- Баран Сергей Васильевич
- Алексеенко Виталий Федорович
- Мухалов Андрей Сергеевич
- Эйдельнант Андрей Юрьевич
- Завадская Наталья Андреевна
Как сообщал "Телеграф", Государственное бюро расследований начало проверку изложенных в статье "УП" фактов сразу же после ее публикации. В частности, следователи ищут должностных лиц правоохранительных органов, которые помогали реализовать незаконную схему выезда. Общество также просит разобраться, за какие средства она финансировалась.