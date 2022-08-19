Суркис, Хомутынник и другие: СМИ назвали поименно бежавший в Европу батальон "Монако"

В обнародованном списке перечислено более 80 человек

Состав так называемого батальона "Монако" – группы политиков, бизнесменов и членов их семей, которые после начала войны незаконно выехали в Европу, в частности на Лазурное побережье – раскрыт поименно. Список, в котором более 80 имен, обнародовало издание "Украинская правда", которое первым рассказало о VIP-беглецах.

Среди перечисленных лиц есть действующие народные депутаты Игорь Суркис и Игорь Абрамович, а также депутат Киевсовета Вадим Столар, которые уже почти полгода не участвуют в работе своих органов власти. Также скрылся от войны скандальный экс-регионал Виталий Хомутынник и его брат, бизнесмен Юрий Хомутынник.

Личности членов батальона "Монако" "Украинской правде" раскрыли источники в правоохранительных органах. Все перечисленные являются фигурантами расследования по ч.3 ст. 332 УКУ, а именно "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Полный список имен выглядит так:

Абрамович Игорь Александрович Абрамович Елена Анатольевна Столар Михаил Леонидович Столар Вадим Михайлович Суркис Игорь Рахмевич Пузанов Александр Геннадьевич Вязмикин Сергей Анатольевич Вязмикина Оксана Александровна Ермолаев Вадим Владимирович Мостовой Алексей Александрович Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна Карпюк Артур Теофилович Головешко Петр Иванович Вафин Вадим Александрович Мельничук Наталья Николаевна Шарфиов Тимур Юсуб Оглы Гольдштейн Юрий Александрович Сахарова (Пащенко) Иванна Валерьевна Ядловский Николай Владимирович Котилевская Олеся Ивановна Бойко Алексей Григорьевич Скоробогач Владимир Иванович Скоробогач Мария Владимировна Скоробогач Лилия Федоровна Грицак Юрий Петрович Дегтярь Наталья Геннадиевна Дегтярь Екатерина Владимировна Марцинюк Евгений Александрович Лауринаичуте Яна Андреевна Божик Василий Васильевич Титаренко Олег Николаевич Ковалева Наталья Александровна Ковалев Александр Михайлович Коваленко Наталья Викторовна Минакова Яна Георгиевна Минакова Алена Андреевна Лученко Валентина Николаевна Марчук Ирина Александровна Табалов Сергей Александрович Табалов Андрей Александрович Табалова Ксения Викторовна Цимбалова Хелена Федоровна Винниченко Анна Александровна Назаренко Владислав Сергеевич Назаренко Сергей Леонидович Величко Юрий Васильевич Шевченко Сергей Игоревич Вернудин Олег Иванович Тищенко Елена Александровна Девятов Денис Алексеевич Астапов Андрей Юрьевич Астапова Наталья Сергеевна Барабаш Дмитрий Викторович Станевичюс Алина Эдгаровна Храмцов Александр Владимирович Каливошко Эдуард Михайлович Бородулина Юлия Олеговна Андриканыч Кристина Ивановна Боярчук Игорь Степанович Даниил Борис Васильевич Веретенников Виталий Сергеевич Рудь Николай Владимирович Рабенко Анна Юрьевна Глоба Анатолий Михайлович Афонина Анна Рубиновна Александров Дмитрий Андреевич Александров Андрей Николаевич Губан Сергей Николаевич Ковтун Виктория Витальевна Оксаметная Валерия Геннадиевна Хомутынник Юрий Юрьевич Хомутынник Виталий Юрьевич Чернец Юрий Петрович Назарко Роксоляна Олеговна Мацюк Юлия Олеговна Цымбалова Ирина Анатольевна Щербановский Андрей Анатольевич Шевченко Валентина Александровна Шевченко Оксана Николаевна Баран Сергей Васильевич Алексеенко Виталий Федорович Мухалов Андрей Сергеевич Эйдельнант Андрей Юрьевич Завадская Наталья Андреевна

Как сообщал "Телеграф", Государственное бюро расследований начало проверку изложенных в статье "УП" фактов сразу же после ее публикации. В частности, следователи ищут должностных лиц правоохранительных органов, которые помогали реализовать незаконную схему выезда. Общество также просит разобраться, за какие средства она финансировалась.