Батальон "Монако": у сбежавших из Украины богачей будут проблемы, за дело взялось ГБР

Правоохранители проведут проверку после журналистского расследования

В среду, 17 августа, в Государственно бюро расследований (ГБР) отреагировали на нашумевшую публикацию в СМИ о выезде в Княжество Монако во время российской агрессии военнообязанных граждан Украины.

В ГБР начали досудебное расследование по факту, обнародованному в журналистском расследовании "Украинской правды", сообщает официальный сайт ведомства. В Бюро обещают провести проверку так называемого "батальона Монако".

"В рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов", — заявили в ГБР.

Напомним, "героями" материала стали одни из богатейших людей Украины вроде Константина Жеваго, Игоря и Григория Суркисов, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев, депутат Киевсовета Вадим Столар и другие.

Напомним, в Верховной Раде сообщили две плохие новости для тех военнообязанных, кто хочет покинуть Украину. Ранее украинцы просили президента Владимира Зеленского рассмотреть вопрос выезда за границу моряков.