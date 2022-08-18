Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова специально для "Телеграфа" рассказала, почему важно установить законность выезда некоторых депутатов за границу во время войны

Журналистское расследование "Батальон Монако" о том, как пересиживают войну в Монако, Монте-Карло и Ницце многие украинские VIP-беженцы, включая депутатов, вызвало такой резонанс неслучайно. И правильно, что Государственное бюро расследований уже проверяет, насколько легально указанные в фильме люди выехали за границы Украины.

Кроме того, нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая уже сделала обращение о нарушении дисциплины и норм депутатской этики, не соблюдении присяги, а также о досрочном прекращении полномочий пребывающих за пределами Украины народных депутатов Вадима Столара, Игоря Абрамовича и Григория Суркиса.

И, конечно, нужно разбираться, на какие средства лица, фигурирующие в журналистском расследовании, пребывают в своих или арендованных монакских виллах и на яхтах. Что это за деньги? Как они были заработаны? Каким образом выведены?

Тот же депутат запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Игорь Абрамович, согласно расследованию, может арендовать в Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном побережье элитную виллу у российского банкира.

Я думаю, что расследование об украинских VIP-беженцах должно быть продолжено. Причем, как журналистами, так и соответствующими правоохранительными органами.