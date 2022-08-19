У Криму знову гримлять вибухи: з’явилися відео та подробиці

Окупаційна "влада" повідомляє про роботу ППО

Ряд вибухів в окупованому Криму триває, і цього разу хлопки було чути в Євпаторії.

Як повідомляють російські ЗМІ, так званий "радник голови Криму" Олег Крючков повідомив, що в місті, ймовірно, спрацювала система ППО, проте він не став повідомляти, що саме вона там збивала.

Водночас у мережі вже почали з’являтися відео про те, як у небі щось вибухає.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі повідомив, що в Євпаторії було чути два вибухи та порадив росіянам тікати з Криму.

За інформацією очевидців, вибухи також було чути у населеному пункті Заозерне, що неподалік Євпаторії.

Як повідомлялося раніше, в Криму останніми днями було чути вибухи у багатьох населених пунктах. Так, 9 серпня вибух стався на авіабазі в Новофедорівці, а через тиждень потужну пожежу помітили під Джанкоєм.

18 серпня повідомлялося про вибухи на аеродромі під Севастополем, слідом за яким була серія "бавовни" в Керчі.

Варто зазначити, що місцевих росіян ці вибухи налякали настільки, що окупантам довелося навіть перекрити міст через Керченську протоку, щоб якось стримати їхній потік.