Окупанти перекрили Кримський міст: стало відомо, що вони задумали

Охочих покинути окупований півострів за останні кілька днів стало значно більше

В Криму російські окупанти після "бавовни" одразу на кількох військових об'єктах вирішили перекрити Кримський міст. Причин для такого вчинку одразу декілька — росіяни перекидають техніку з росії на окупований півострів, а також хочуть зупинити масову втечу людей із Криму.

Про це у середу, 17 серпня, в ефірі телемарафону повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він зазначив, що міст через Керченську протоку наразі перекритий для проїзду цивільного транспорту.

Окупаційна влада півострова ухвалила таке рішення, аби масова втеча людей з Криму, яку спричинили вибухи у Новофедорівці та Джанкої, зупинилася. Пропагандистам країни-агресора не вигідно, що росіяни тікають з півострова, адже тоді картинку про безпечне життя в захопленому Криму створити не вдасться.

А інша мета, яку переслідують росіяни із закриттям Керченського мосту, — це перекидання техніки та озброєння з рф до Криму. За словами депутата Херсонської облради, окупанти також намагаються відновити зруйновані мости на Херсонщині, зокрема, міст на греблі у Новій Каховці, який після удару ЗСУ став непридатний для проїзду по ньому військової техніки. Це говорить про те, що ворожа армія хоче знову відновити переправи з лівого берега Дніпра на правий.

Нагадаємо, що після детонації снарядів біля селища Майське, що під Джанкоєм, серед росіян стало значно більше охочих покинути територію Криму. Громадяни країни-агресора утворили величезні черги на вокзалах Криму, а також на Кримському мосту, аби якнайшвидше покинути територію півострова. Тим часом в Офісі президента України натякнули, що "бавовни" в Криму може побільшати, адже Кримський міст — це цілком законна військова ціль для України.