Ердоган заявив про серйозну пропозицію, яку зробив Зеленському

Президент Туреччини повторив свою заяву про готовність надати майданчик для мирних переговорів

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який напередодні зустрічався зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Львові, таки зробив йому пропозицію, про яку повідомляла турецька преса. За словами Ердогана, він дійсно запросив Зеленського провести зустріч із російським диктатором володимиром путіним в Туреччині.

Про це Ердоган заявив під час спілкування з пресою за підсумками своєї зустрічі з Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, повідомляє CNN Turk. Турецький президент також заявив про свій намір найближчим часом обговорити з путіним ситуацію навколо Запорізької АЕС.

"Звісно, головною темою наших переговорів було війна, яка триває вже близько півроку… Я заявив, що ми будемо продовжувати сприяти розв'язанню війни шляхом дипломатії та переговорів. Точно так же, як я сказав путіну під час свого візиту в Сочі, я нагадав Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними", — сказав Ердоган.

Він повідомив, що під час тристоронньої зустрічі йшлося також про активізацію експорту українського зерна морським шляхом та про допомогу Туреччини у відбудові України. "Пан Зеленський висловив задоволення активною підтримкою та дипломатичними зусиллями нашої країни", — сказав турецький президент.

Щодо ситуації на ЗАЕС, Ердоган наголосив, що за безпекою ядерного об’єкта має стежити МАГАТЕ. Він також уточнив, що його слова: "Ми не хочемо знову пережити Чорнобиль" прозвучали у відповідь на прохання Зеленського допомогти із розмінуванням станції. "Ми обговоримо це питання з путіним, і ми його про це спеціально попросимо, щоб росія зіграла свою роль у цьому відношенні як важливий крок до миру в усьому світі. Їм потрібно зробити цей крок", — наголосив президент Туреччини. Він також вказав, що Україна має відповідних спеціалістів та достатній військовий контингент у Запоріжжі, який міг би забезпечити повноцінну та безпечну роботу ЗАЕС.

Як повідомляв "Телеграф", аналітики закликають не надто довіряти миротворчим зусиллям Ердогана, оскільки підозрюють його у прихильності до кремля та путіна.