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Ердоган заявив про серйозну пропозицію, яку зробив Зеленському

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Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Ердоган заявив про серйозну пропозицію, яку зробив Зеленському Новина оновлена 19 серпня 2022, 12:41

Президент Туреччини повторив свою заяву про готовність надати майданчик для мирних переговорів

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який напередодні зустрічався зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Львові, таки зробив йому пропозицію, про яку повідомляла турецька преса. За словами Ердогана, він дійсно запросив Зеленського провести зустріч із російським диктатором володимиром путіним в Туреччині.

Про це Ердоган заявив під час спілкування з пресою за підсумками своєї зустрічі з Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, повідомляє CNN Turk. Турецький президент також заявив про свій намір найближчим часом обговорити з путіним ситуацію навколо Запорізької АЕС.

"Звісно, головною темою наших переговорів було війна, яка триває вже близько півроку… Я заявив, що ми будемо продовжувати сприяти розв'язанню війни шляхом дипломатії та переговорів. Точно так же, як я сказав путіну під час свого візиту в Сочі, я нагадав Зеленському, що ми можемо провести зустріч між ними", — сказав Ердоган.

Він повідомив, що під час тристоронньої зустрічі йшлося також про активізацію експорту українського зерна морським шляхом та про допомогу Туреччини у відбудові України. "Пан Зеленський висловив задоволення активною підтримкою та дипломатичними зусиллями нашої країни", — сказав турецький президент.

Щодо ситуації на ЗАЕС, Ердоган наголосив, що за безпекою ядерного об’єкта має стежити МАГАТЕ. Він також уточнив, що його слова: "Ми не хочемо знову пережити Чорнобиль" прозвучали у відповідь на прохання Зеленського допомогти із розмінуванням станції. "Ми обговоримо це питання з путіним, і ми його про це спеціально попросимо, щоб росія зіграла свою роль у цьому відношенні як важливий крок до миру в усьому світі. Їм потрібно зробити цей крок", — наголосив президент Туреччини. Він також вказав, що Україна має відповідних спеціалістів та достатній військовий контингент у Запоріжжі, який міг би забезпечити повноцінну та безпечну роботу ЗАЕС.

Як повідомляв "Телеграф", аналітики закликають не надто довіряти миротворчим зусиллям Ердогана, оскільки підозрюють його у прихильності до кремля та путіна.

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#Туреччина #Переговори #Володимир Путін #ЗАЕС #Реджеп Ердоган #Володимир Зеленський