Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов ексклюзивно для "Телеграфу" оцінив цілі майбутніх дипломатичних візитів в Україну

Стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган збирається 18 серпня прибути до Львова, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Туди прибуде і генсек Організації об’єднаних націй Антоніу Гутерріш.

Думаю, що візит Гутеріша та Ердогана до України для зустрічі із Зеленським не матиме принципово важливих наслідків. Якщо відкинути убік дипломатичне маскування, то дорогі гості їдуть сюди з однією метою – схилити Україну до поступок на переговорах із Кремлем.

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Це очевидно. Якби вони хотіли поступок з боку росії, їм варто було б їхати до Москви. Значить, будуть тиснути на Зеленського.

Але ситуація така, що переговорні позиції росії нас нині категорично не влаштовують. Очевидно, що Кремль не просто не готовий повернути окуповані Донецьк, Луганськ та Крим. Москва навіть повертатися до ліній розмежування станом на 23 лютого 2022 року не хоче. Претендуючи на захоплені території на Півдні та Сході.

Але ЗСУ активно контратакують, завдають ударів по казармах, аеродромах та складах у тилу ворога. Нічого з цим зробити військовим шляхом росія не може. Ось і пускає в хід дипломатію. Зеленський на такі сценарії зі збереженням за рф окупованих територій не погодиться. Тому переговори будуть важкими, але безрезультатними.