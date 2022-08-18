Зеленський озвучив перші підсумки зустрічі з Ердоганом: про що говорили

Президенти провели зустріч у Львові

У четвер, 18 серпня, на 176-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Пізніше глава держави підбив підсумки переговорів.

Відповідна заява Зеленського доступна на телеграм-каналі президента України. Глави держав торкнулися відразу кількох важливих тем.

"Візит президента Туреччини до України – вагомий меседж підтримки з боку такої потужної країни. Під час зустрічі у Львові обговорили з Реджепом Таїпом Ердоганом можливість удосконалення зернової ініціативи, ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів, масштабну крадіжку росією зерна на тимчасово окупованій території України. Також торкнулися питань оборонної взаємодії", — заявив Зеленський.

Також президент висловив упевненість, що подальше розширення співробітництва між Україною та Туреччиною посилить обидві сторони.

Нагадаємо, 18 серпня у Львові Зеленський також зустрівся із генсеком ООН Антоніо Гутеррішем. Головною темою розмови стали обстріли Запорізької АЕС із боку російських окупантів. Додамо, що у четвер у Львові пройшли також тристоронні переговори між Зеленським, Ердоганом та Гутеррішем.

Раніше Зеленський закликав відправити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС у найкоротший термін.