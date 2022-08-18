Зеленський дав патріотичне ім'я бойовому кораблю, який будують для України

Військове судно для потреб українського флоту будує Туреччина

У четвер, 18 серпня, стало відомо, чиє ім'я носитиме перший корвет класу Ada, який Туреччина побудує для Військово-Морських Сил ЗСУ. Судно отримало назву "Гетьман Іван Мазепа". Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

"З метою відновлення історичних традицій національного війська, увічнення пам’яті видатного українського державного діяча гетьмана Війська Запорозького Івана Мазепи постановляю: Присвоїти корвету класу "Ada" Військово-Морських Сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Мазепи та надалі іменувати цей корвет – корвет "Гетьман Іван Мазепа"", — йдеться у тексті указу.

Варто зазначити, що військовий корвет мають перенаправити в Україну у 2022 році, а вже у 2024, за попереднім планом, його включать до складу ВМС ЗСУ. Раніше у Міноборони повідомляли, що корвет класу Ada для ВМС ЗСУ буде оснащений протикорабельним ракетним комплексом Harpoon, зенітно-ракетним комплексом VL MIKA, артилерійським озброєнням, кулеметами, торпедними гранатами, навігацією Vision Master. Довжина одного корвету — майже сто метрів. На його палубі передбачений майданчик для посадки вертольота. Створили проєкт для роботи в Чорному і Середземному морях, де він може безперервно виконувати завдання впродовж 21 дня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у вересні 2021 року у турецькому Стамбулі відбулася церемонія закладки кіля корабля класу "корвет", який будують для потреб української армії.