Зеленский дал патриотичное имя боевому кораблю, который строят для Украины

Военное судно для нужд украинского флота строит Турция

В четверг, 18 августа, стало известно, чье имя будет носить первый корвет класса Ada, который Турция построит для Военно-Морских Сил ВСУ. Судно получило название "Гетман Иван Мазепа". Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

"С целью восстановления исторических традиций национальной армии, увековечения памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы постановляю: Присвоить корвету класса "Ada" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет "Гетман Иван Мазепа"", — говорится в тексте указа.

Стоит отметить, что военный корвет должен быть перенаправлен в Украину в 2022 году, а уже в 2024, по предварительному плану, его включат в состав ВМС ВСУ. Ранее в Минобороны сообщалось, что корвет класса Ada для ВМС ВСУ будет оснащен противокорабельным ракетным комплексом Harpoon, зенитно-ракетным комплексом VL MIKA, артиллерийским вооружением, пулеметами, торпедными гранатами, навигацией Vision Master. Длина одного корвета – почти сто метров. На его палубе предусмотрена площадка для посадки вертолета. Создали проект для работы в Черном и Средиземном морях, где он может непрерывно выполнять задания в течение 21 дня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре 2021 года в турецком Стамбуле состоялась церемония закладки коля корабля класса "корвет", который строят для нужд украинской армии.