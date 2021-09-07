В Турции провели церемонию закладки строящегося для украинских ВМС боевого корабля (фото)

Военный корабль перенаправят в Украине в 2022 году

В Турции состоялась церемония закладки киля корабля класса "корвет", который строят для нужд украинской армии. В церемонии приняла участие делегация Минобороны Украины во главе с главой ВМС Алексеем Неижпапой.

Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что торжества провели на одном из судостроительных предприятий Стамбула. Сам корвет типа "ADA" начали строить еще 28 апреля 2021, но по традиции Турции церемония закладки киля корабля проходит только после построения части секций и корпуса.

"Это знаковое событие для Украины и значительный толчок в развитии ее Военно-Морских Сил", — заявил контр-адмирал Неижпапа.

Известно, что военный корабль перенаправят в Украине в 2022 году, а уже в 2024 его включат в состав ВМС ВСУ.

Командующий ВМС Украины добавил, что договоренности с Турцией выполняются вовремя, а некоторые даже раньше указанного времени. Речь о беспилотники "Байрактар", которые уже есть в Украине.

Ранее в Минобороны отметили, что корвет класса Ada для ВМС Украины будет иметь противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, зенитно-ракетный комплекс VL MIKA, артиллерию, пулеметы, торпедные гранаты, навигацию Vision Master. Длина одного корвета — почти сто метров. На его палубе предусмотрена площадка для посадки вертолета. Создали проект для работы в Черном и Средиземном морях, где он может непрерывно выполнять задачи в течение 21 дня.

Как сообщал "Телеграф", про строительство военного корвета для ВМС Украины стало известно 4 июля. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они будут готовы к 2023 году.