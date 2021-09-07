У Туреччині провели церемонію закладки бойового корабля, який будується для українських ВМС (фото)

Військовий корабель перенаправлять в Україну у 2022 році

У Туреччині відбулася церемонія закладки кіля корабля класу "корвет", який будують для потреб української армії. У церемонії взяла участь делегація Міноборони України на чолі з главою ВМС Олексієм Неїжпапою.

Про це у вівторок, 7 вересня, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що урочистості провели на одному суднобудівних підприємств Стамбулу. Сам корвет типу "ADA" почали будувати ще 28 квітня 2021 року, але за традиціями Туреччини церемонія закладки кіля корабля проходить лише після побудови частини секцій та корпусу.

"Це знакова подія для України та значний поштовх у розвитку її Військово-Морських Сил", — заявив контр-адмірал Неїжпапа.

Відомо, що військовий корабель перенаправлять в Україну у 2022 році, а вже у 2024 його включать до складу ВМС ЗСУ.

Командувач ВМС України додав, що домовленості з Туреччиною виконуються вчасно, а деякі навіть раніше зазначеного часу. Мова про безпілотники "Байрактар", які вже є в Україні.

Раніше у Міноборони зазначили, що корвет класу Ada для ВМС України матиме протикорабельний ракетний комплекс Harpoon, зенітно — ракетний комплекс VL MIKA, артилерійське озброєння, кулемети, торпедні гранати, навігацію Vision Master. Довжина одного корвету — майже сто метрів. На його палубі передбачений майданчик для посадки вертольота. Створили проект для роботи в Чорному і Середземному морях, де він може безперервно виконувати завдання впродовж 21 дня.

Як повідомляв "Телеграф", про будівництво військового корвету для ВМС України стало відомо 4 липня. Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що вони будуть готові до 2023 року.