Турция строит корвет для МВС Украины: подробности

В конце 2023 года Военно-морские силы Вооруженных сил Украины получат собственный военный корабль - корвет, - который уже начали строить в Турции.

Об этом объявил в воскресенье, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время проведения торжественных мероприятий по случаю Дня ВМС ВСУ в Одессе.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023", - сказал Зеленский.

Также президент сообщил, что вскоре Украина получит турецкие беспилотники Bayraktar, которые передадут украинской морской авиации.

Зеленский отметил, что этими беспилотниками будут управлять украинские военные, которые уже завершают подготовку в Турции.

"Телеграф" уже сообщал о праздновании Дня ПВО и МВС Украины, а также поделился картинками и открытками с поздравлениями на украинском