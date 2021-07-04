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Турция строит корвет для МВС Украины: подробности

Турция строит корвет для МВС Украины: подробности
14:01 Сегодня Телеграф

В конце 2023 года Военно-морские силы Вооруженных сил Украины получат собственный военный корабль - корвет, - который уже начали строить в Турции. 

Об этом объявил в воскресенье, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время проведения торжественных мероприятий по случаю Дня ВМС ВСУ в Одессе.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023", - сказал Зеленский.

Также президент сообщил, что вскоре Украина получит   турецкие беспилотники Bayraktar, которые передадут украинской морской авиации.

Зеленский отметил, что этими беспилотниками будут управлять украинские военные, которые уже завершают подготовку в Турции.

 

"Телеграф" уже сообщал о праздновании Дня ПВО и МВС Украины, а также поделился картинками и открытками с поздравлениями на украинском

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Строительство, Турция, Корвет, Владимир Зеленский, День ВМС ВСУ.
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